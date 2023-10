Porto Alegre Oktoberfest em Porto Alegre leva tradição alemã para o 4º Distrito e Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Capital gaúcha é a segunda cidade com mais cervejarias no País. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre se prepara para ser tomada pela tradição alemã em outubro: a Oktoberfest. A programação tem início neste sábado (7), às 14h no 4º Distrito, um dos palcos da festividade na capital gaúcha. Com apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), o evento disponibilizará ao público gastronomia típica com mais de 100 torneiras de cerveja e shows com entrada franca.

Algumas áreas do 4º Distrito terão acesso limitado, como é o caso da rua Moura de Azevedo, entre a avenida Voluntários da Pátria e Santos Dumont; da rua Conselheiro Travassos, entre a avenida São Pedro e rua Parque; e da rua Conselheiro Camargo, do Beco do Agulha até a avenida São Pedro. Seis bares da região participam do evento.

Nos dias 21 e 22 de outubro, sábado e domingo, será a vez da Orla 1 do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. A comemoração é gratuita e ocorre das 16h às 21h. Já no dia 28, sábado, a festa acontece no barco Cisne Branco, das 18h às 22h. A 2ª Oktoberfest flutuante, em um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre, promete uma vivência única para os participantes, com o pôr-do-sol como pano de fundo.

Referência na produção

De acordo com o Anuário da Cerveja de 2022, publicação do Ministério da Agricultura e Pecuária, Porto Alegre é o segundo município com maior quantidade de produtos registrados em cervejarias no País. São 1.805 produtos, 28% de todas as marcas de cervejas registradas no Rio Grande do Sul. Cada cervejaria possui uma média de 43 tipos da bebida registrada. São 55 locais de fabricação da bebida.

O segmento emprega 361 trabalhadores formais na área, segundo dados da Sala do Empreendedor, ligada à SMDET. “A Capital também é a segunda cidade com mais cervejarias no país. Potencializar o empreendedorismo neste segmento é uma forma de fortalecer o setor, gerar empregos e riquezas para os bairros”, completa a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares.

Confira a programação:

– Dia 7, a partir das 14h – Oktoberfest de Porto Alegre no 4º Distrito.

– Dias 21 e 22, das 16h às 21h – Oktoberfest na Orla 1 do Guaíba.

– Dia 28 , das 18h às 22h – 2ª Oktoberfest flutuante no Cisne Branco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/oktoberfest-em-porto-alegre-leva-tradicao-alema-para-o-4o-distrito-e-orla-do-guaiba/

Oktoberfest em Porto Alegre leva tradição alemã para o 4º Distrito e Orla do Guaíba

2023-10-04