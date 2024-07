Notícias Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 abre inscrições

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A competição visa engajar estudantes de todo o País em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade. Foto: Reprodução A competição visa engajar estudantes de todo o País em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Instituto Abradee da Energia, ligados à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), anunciam a abertura das inscrições da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2024.

A expectativa é alcançar mais de 200 mil alunos. A competição visa engajar estudantes de todo o País em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade, além de incentivar a educação sobre o consumo consciente de energia. Este ano, a ONEE terá a participação recorde de todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil.

A edição de 2024 será organizada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, sob coordenação do Instituto Abradee, e viabilizada por meio dos recursos do Programa de Eficiência Energética gerido pela ANEEL. Estima-se que pelo menos 9,6 mil professores e 3,1 mil escolas participem da ONEE em 2024.

As inscrições para estudantes do 8º e do 9º ano das redes pública e particular começaram em 15 de julho e podem ser realizadas pelos professores das escolas por meio do endereço https://www.onee.org.br.

Em agosto, começam as ativações educativas e, em outubro, os estudantes enfrentarão provas e dinâmicas, incluindo jogos voltados para a resolução de problemas relacionados à eficiência energética.

Para o analista de Operações PEE e responsável pelos projetos de eficiência energética na área de concessão da CEEE Equatorial, Jonatan Silva, a disputa estimula o envolvimento dos estudantes.

“Participar da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética permite aos jovens não apenas aumentar seu conhecimento técnico na área, mas também desenvolver uma consciência crítica sobre o consumo sustentável de energia. Esta iniciativa é essencial para formar cidadãos mais responsáveis e informados, capazes de influenciar positivamente o presente e o futuro energético do nosso país”, afirma.

Cronograma

• Inscrições: Até o dia 4 de outubro

• Formação de professores: 22 de julho a 5 de outubro

• Provas e Desafios (FASE I e II): 07 a 12 de outubro

• Resultado: 25/10

• Evento de premiação: novembro

Desafios

Na primeira fase, os alunos participam de desafios em formato de games a serem resolvidos sobre o tema da olimpíada. E na 2ª fase são propostas questões objetivas sobre o assunto que devem ser resolvidas no aplicativo ou no site da ONEE. Os desafios e provas acontecem em agosto e setembro, respectivamente.

O ONEE oferece curso de formação gratuito para estudantes e professores que participarem do evento. O curso possui três módulos que abordam os seguintes assuntos: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; uso seguro da energia elétrica e ações de eficiência energética e combate ao desperdício.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/olimpiada-nacional-de-eficiencia-energetica-2024-abre-inscricoes/

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 abre inscrições

2024-07-19