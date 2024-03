Futebol Olimpíadas: Fifa define grupos do Futebol Masculino. A Seleção Brasileira não vai disputar esta edição

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

A Fifa realizou, nessa quarta-feira (20), o sorteio dos grupos para a primeira fase do futebol. (Foto: Divulgação)

A Fifa (entidade máxima do futebol) realizou, nessa quarta-feira (20), o sorteio dos grupos para a primeira fase do futebol nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Os jogos masculinos começam em 24 de julho e a disputa pela medalha de ouro será em 9 de agosto, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. No entanto, ainda terá a definição de três participantes da Ásia e um participante da África ou da Oceania, que virão dos torneios pré-olímpicos desses continentes.

A Seleção Brasileira, atual bicampeã, foi eliminada no Pré-Olímpico e não vai disputar esta edição, algo que não ocorria desde 2004. Dessa maneira, Paraguai e Argentina irão representar a América do Sul.

Além disso, a França, país anfitrião, liderada por Thierry Henry, promete contar com jogadores renomados entre os três atletas com mais de 23 anos. Nomes como Kylian Mbappé, Griezmann, Giroud, Varane e Benzema já manifestaram interesse em representar o país nas Olimpíadas.

Veja os grupos do Futebol Masculino nas Olimpíadas de Paris:

– França, Estados Unidos, “África/Oceania” e Nova Zelândia – Grupo A;

– Argentina, Marrocos, “Ásia 3” e Ucrânia – Grupo B;

– “Ásia 1”, Espanha, Egito e República Dominicana – Grupo C;

– “Ásia 2”, Paraguai, Mali e Israel – Grupo D.

Futebol feminino

O Brasil já sabe o caminho que terá de percorrer rumo a mais uma medalha olímpica no futebol feminino. A Fifa e o COI sortearam nesta quarta-feira os grupos do torneio da modalidade em Paris-2024, e a seleção brasileira terá alguns desafios pela frente. A equipe está no Grupo C, ao lado da Espanha, atual campeã do mundo, do Japão e de uma seleção africana que ainda vai ser definida entre Nigéria e África do Sul — as seleções se enfrentam nos dias 5 e 9 de abril pelas eliminatórias africanas.

A estreia será diante da seleção africana; depois o Brasil enfrentará a Espanha e o Japão. O lado bom do sorteio é enfrentar o time mais fraco do grupo logo no primeiro jogo. Mas as dificuldades da equipe do técnico Arthur Elias serão grandes.

Além de jogar contra a seleção campeã do mundo, que conta com as melhores jogadoras da atualidade, como Bonmatí e Putellas, o Brasil vai enfrentar o Japão, que apresentou um dos melhores jogos de futebol no Mundial de 2023. São seleções com estilos distintos, mas extremamente técnicas. Já o confronto com a seleção africana deve ter o componente de mais força física. As informações são dos jornais Correio Braziliense e O Globo.

2024-03-20