Mundo Ômicron esfria retomada do setor de viagens e turismo

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

O impacto também foi sentido em voos mais curtos e viagens de lazer. (Foto: EBC)

O esperado renascimento na indústria de viagens se estagnou nas últimas semanas, com reservas de voos e hotéis caindo em razão de novas restrições após o surgimento da variante ômicron.

Embora especialistas digam que ainda é muito cedo para avaliar o impacto da ômicron no setor, novos dados sugerem que o pior da crise pode não ter passado quase dois anos desde o primeiro surto de coronavírus.

As áreas atingidas incluem as lucrativas rotas aéreas transatlânticas, de acordo com o grupo de pesquisa ForwardKeys, enquanto dados do rastreador da indústria hoteleira STR mostram uma queda na ocupação na Europa. Depois de se recuperar brevemente desde que o governo de Joe Biden anunciou que abriria as fronteiras em novembro, o renascimento da demanda por esses voos de longo curso foi eliminado pela ômicron.

Na verdade, a recuperação tinha sido tão rápida que em 24 de novembro, o dia em que a ômicron foi relatada à Organização Mundial de Saúde, as reservas entre o Reino Unido e os EUA aumentaram 2% acima dos níveis de 2019, o que parecia uma tábua de salvação para companhias aéreas como a British Airways e a Virgin Atlantic. Mas a ForwardKeys diz que as reservas de voos entre 25 de novembro e 7 de dezembro ficaram 26% abaixo dos níveis de 2019.

As reservas da UE também foram atingidas, passando de 22% para 50% abaixo dos níveis de 2019 no mesmo período.

O impacto também foi sentido em voos mais curtos e viagens de lazer, já que várias companhias aéreas e agências de viagens alertaram publicamente sobre um golpe da nova variante e das regras de viagem. As reservas de voos para o Reino Unido na última semana de novembro caíram 63% em relação à mesma semana em 2019, em comparação com uma queda de 49% na semana anterior devido a um aumento nos cancelamentos, disse o Visit Britain.

As companhias aéreas esperam que a variante seja um choque de curta duração que ocorreu durante um dos períodos de menor movimento do setor. Os meses de inverno raramente são lucrativos, especialmente na Europa, mas a situação seria mais grave se a interrupção sangrasse nas reservas para o próximo verão.

Para a indústria hoteleira, o impacto da queda na ocupação dos quartos foi mais severo em países como a Áustria e a Holanda, onde houve medidas sanitárias mais rígidas. Na Áustria, um lockdown foi introduzido para cidadãos não vacinados. Mas todos os países sofreram declínio à medida que a confiança do consumidor diminuía.

As reservas para hotéis em Londres, Paris e Madrid caíram na semana passada, mostram os dados do STR. Dados da Guesty, empresa de gestão de aluguel de curto prazo, mostram que as reservas nos EUA na primeira semana de dezembro caíram 22% em comparação com a semana anterior.

Ações das empresas de viagens têm estado voláteis desde o surgimento da variante, inicialmente caindo, mas depois se recuperando parcialmente em meio à esperança de a ômicron não causar doenças graves entre vacinados.

