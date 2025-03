Rio Grande do Sul Onda de calor causa fechamento de escolas em cinco cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Turuçu retornam na segunda-feira Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Turuçu retornam na segunda-feira. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova onda de calor com temperaturas ultrapassando os 40ºC. Por conta disto, cinco cidades da Zona Sul do Estado decidiram pela suspensão das aulas nas escolas municipais nesta quinta (6) e sexta-feira (7). Cerca de 50 mil alunos foram afetados.

Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Turuçu retornam na segunda-feira (10) as atividades letivas. A região próxima à fronteira com o Uruguai é uma das áreas mais impactadas pelas altas temperaturas.

Em Capão do Leão, a prefeitura divulgou que optou pela suspensão das aulas em conjunto com as direções para garantir o bem-estar dos alunos.

A administração de Pelotas confirmou a suspensão das aulas na quarta-feira (5) após a publicação de um decreto no diário oficial do município.

Segundo a prefeitura, as previsões do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado indicam que a sensação térmica chegará a a 37°C na sexta. Na manhã desta quinta, a cidade registrou 32,2°C, com sensação de 42°C.

“As aulas voltam normalmente na segunda-feira (10), quando os serviços de meteorologia indicam temperatura máxima de 24°C no município”, diz a nota.

A Secretaria de Educação de Rio Grande divulgou que a previsão de altas temperaturas combinadas com também alta umidade relativa do ar, e explica que a decisão de suspender as aulas foi tomada em conjunto com as direções das escolas. A reposição dos dias letivos será divulgada posteriormente.

Enquanto o município de Turuçu salientou, em nota, que a medida será compensada com aulas presenciais nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2025. Já a prefeitura de São José do Norte irá divulgar posteriormente a reposição dos dias letivos.

Previsão

A onda de calor deve permanecer agindo no Rio Grande do Sul até este domingo (9). Nesta sexta-feira (7), seguem as chuvas isoladas na metade Oeste e na Serra, com acumulados entre 5 e 10 milímetros por dia (mm/dia). As temperaturas mínimas variam entre 19°C e 26°C, e as máximas alcançam entre 31°C e 39°C.

O calor continua no fim de semana. No sábado (8), o avanço de uma frente fria traz chuva moderada a forte na Campanha e no Sul. No restante do estado, a massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas. As mínimas ficam entre 21°C e 27°C, e as máximas entre 31°C e 40°C. No domingo (9), instabilidades se espalham pelo Estado, com previsão de chuva forte, raios e granizo. Os acumulados variam entre 10 e 50 mm/dia. As mínimas ficam entre 21°C e 24°C, e as máximas entre 31°C e 38°C.

A tendência para segunda-feira (10) indica chuvas moderadas e persistentes no Norte, Noroeste e Nordeste, com volumes entre 20 e 40 mm/dia. Devido ao avanço desta frente fria, as temperaturas não se elevam tanto em relação aos dias anteriores, com mínimas entre 11°C e 20°C e máximas entre 20°C e 28°C.

A Defesa Civil recomenda atenção durante o período de calor intenso. É importante proteger crianças, idosos e animais, mantendo-os em locais frescos e ventilados. A hidratação deve ser constante, com a ingestão regular de água, mesmo sem sensação de sede. Além disso, é indicado evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/onda-de-calor-causa-fechamento-de-escolas-em-cinco-cidades-gauchas/

Onda de calor causa fechamento de escolas em cinco cidades gaúchas

2025-03-06