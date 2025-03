Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul ofertarão mais de 9,4 mil vagas de emprego no evento Ação Mulher nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Haverá para o público feminino guichê de atendimento preferencial. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Haverá para o público feminino guichê de atendimento preferencial. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a proximidade do Dia da Mulher, celebrado neste sábado (8), as Agências FGTAS/Sine do RS promoverão o evento Ação Mulher, nesta sexta-feira (7), em todo o Estado. Na oportunidade, haverá, para o público feminino, guichê de atendimento preferencial, além de entrevistas de emprego e atividades de orientação profissional.

O guichê de atendimento preferencial para mulheres oferecerá os serviços de intermediação de mão de obra, encaminhamento de seguro-desemprego e de orientação da Carteira de Trabalho Digital. O evento também contará com palestras, rodas de conversa, orientações sobre saúde da mulher e mercado de trabalho.

Ao todo, serão ofertadas 9.465 vagas de emprego, sendo 2.827 em Porto Alegre e Região Metropolitana. Na capital gaúcha, o evento ocorrerá no Shopping Total, das 9h às 16h (Av. Cristóvão Colombo, 545 – Prédio 5 – Loja 1235), onde haverá 10 empresas realizando entrevistas para 563 vagas de emprego, com salários entre R$ 1.518 e R$ 4.800.

O evento também será realizado, na capital, nas Agências FGTAS/Sine Azenha, Zona Norte e Tudo Fácil Zona Sul:

– Azenha – 8h às 15h – Av. Carlos Barbosa, 618

– Zona Norte – 8h às 16h – Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 (1 empresa realizará entrevistas na Agência para 50 vagas de emprego de balconista, auxiliar de segurança, empacotadora e caixa)

– Tudo Fácil Zona Sul – 9h às 14h – Av. Wenceslau Escobar, 2666 (2 empresas realizarão entrevistas na agência para as vagas de caixa operadora, atendente, recepcionista; também haverá orientações sobre empreendedorismo).

Trabalhadores devem comparecer à agência FGTAS/Sine de seu município, levando um documento de identificação com CPF e foto. As oportunidades de emprego também estarão disponíveis no portal Emprega Brasil e na CTPS Digital.

Perfil das vagas

Do total de 9.465 vagas de emprego abertas nas Agências FGTAS/Sine no RS, 86,8% são efetivas e 12,6%, temporárias. Ainda, 83,8% não exigem experiência e 29,8% não exigem escolaridade. Com relação ao setor econômico, 34,3% pertencem à indústria; 25,9%, ao setor de serviços; 25,8%, ao comércio; 8,5%, construção e 3,6%, agropecuária.

No que tange à escolaridade, 23,5% exigem Ensino Fundamental completo e 18,2%, Médio completo.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.664 vagas), faxineiro (503), operador de caixa (347), trabalhador volante da agricultura (345) e auxiliar de logística (260). A remuneração de 63,5% das vagas varia de 1 a 1,5 salários mínimos.

Do total de 2.827 vagas de emprego abertas nas Agências FGTAS/Sine da capital e Região Metropolitana, 94,3% são efetivas, 79,4% não exigem experiência e 15,5% não exigem escolaridade. Por outro lado, 34,9% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 22,5%, Médio completo.

Com relação ao setor econômico, 21,8% pertencem à indústria; 34,2%, ao setor de serviços; 9,1%, à construção e 33,6%, ao comércio. As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (335 vagas), faxineiro (223), auxiliar de logística (191), operador de caixa (164) e atendente de lojas e mercados (144).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/agencias-fgtas-sine-do-rio-grande-do-sul-ofertarao-mais-de-94-mil-vagas-de-emprego-no-evento-acao-mulher-nesta-sexta-feira/

Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul ofertarão mais de 9,4 mil vagas de emprego no evento Ação Mulher nesta sexta-feira

2025-03-06