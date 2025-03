Rio Grande do Sul Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região abre processo seletivo para estágio em cursos de graduação

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) abriu processo seletivo para estágio em Direito e outros 16 cursos de ensino superior. A seleção servirá para formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até 21 de março pelo site da Super Estágios onde também está disponível o edital. Para estudantes de Direito, há possibilidade de atuação em Porto Alegre e mais 63 cidades.

Na capital gaúcha, também há oportunidade para estudantes de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Jornalismo, Relações Públicas, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, História, Museologia, Publicidade e Propaganda e Sociologia.

Alunos de Administração podem atuar, ainda, nas unidades de Santa Vitória do Palmar e Itaqui. O edital também prevê estágio para alunos de Tecnologia em Serviços Jurídicos, em Santa Vitória do Palmar.

No momento da convocação, o candidato deve comprovar o cumprimento de no mínimo 20% dos créditos exigidos para a conclusão do curso.

A jornada pode ser de quatro horas diárias e 20 semanais, ou de seis horas diárias e 30 semanais, com bolsas remuneradas em R$ 1.317,60 e R$ 1.976,40, respectivamente. No caso de jornada de seis horas, há intervalo de 15 minutos. Os estudantes também têm direito a auxílio-transporte no valor de R$ 10,34 por dia de estágio. Os valores das bolsas e do auxílio-transporte foram reajustados este ano.

A seleção ocorrerá por meio de uma prova objetiva on-line, marcada para 6 de abril. A prova terá 20 questões de Língua Portuguesa e dez de Noções de Informática. Haverá reserva de 30% das vagas para candidatos negros (pretos ou pardos) e de 10% para pessoas com deficiência, nos termos do edital.

Cidades e vagas dos respectivos cursos

Direito: Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito, Encantado, Erechim, Estância Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gramado, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Marau, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Palmeira das Missões, Panambi, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Soledade, Taquara, Taquari, Torres, Tramandaí, Três Passos, Triunfo, Uruguaiana, Vacaria e Viamão.

Administração: Porto Alegre, Itaqui e Santa Vitória do Palmar.

Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Jornalismo, Relações Públicas, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, História, Museologia, Publicidade e Propaganda e Sociologia: Porto Alegre.

Tecnologia em Serviços Jurídicos: Santa Vitória do Palmar.

