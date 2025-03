Mundo Papa Francisco está em condição estável, informa o Vaticano

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o informativo, o Santo Padre descansou e também trabalhou. Foto: Reprodução Segundo o informativo, o Santo Padre descansou e também trabalhou.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Papa Francisco segue estável, sem febre e não teve novas crises respiratórias, segundo comunicado divulgado pelo Vaticano na tarde desta quinta-feira (6). Segundo o informativo, o Santo Padre descansou e também trabalhou.

“As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis em relação aos dias anteriores. Também hoje, ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória. O Santo Padre continuou, com benefício, a fisioterapia respiratória e motora”, diz trecho do boletim médico.

Os exames de Francisco estão estáveis. “Considerando a estabilidade do quadro clínico, o próximo boletim médico será divulgado no sábado.”

No boletim médico liberado pela manhã, a Santa Sé havia informado apenas que o pontífice de 88 anos teve mais uma noite tranquila e continuava descansando.

Um dia antes, os médicos informaram que Francisco não apresentava mais quadro de insuficiência respiratória e continuava estável.

“O Santo Padre intensificou a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora ativa”, afirma a nota. O Vaticano acrescenta que Francisco passou o dia sentado em uma poltrona. Como nos últimos dias, o prognóstico do pontífice permanece reservado.

A saúde do pontífice havia voltado a se agravar na segunda-feira (3), quando ele sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda e broncoespasmos. Desde então, porém, os boletins do Vaticano afirmam que ele não teve mais intercorrências médicas.

Na quarta, o comunicado afirma que o papa Francisco participou do rito da bênção das Sagradas Cinzas e, em seguida, recebeu a eucaristia. Depois, ele dedicou-se ao trabalho e fez sua tradicional ligação diária para o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família de Gaza.

O papa costuma presidir a missa da Quarta-Feira de Cinzas, a primeira da Quaresma, na qual os fiéis recebem uma cruz de cinzas na fronte. As cinzas tradicionalmente procedem da queima das palmas do Domingo de Ramos das celebrações da Páscoa do ano anterior.

O pontífice argentino já havia perdido as celebrações da Quarta-feira de Cinzas em 2022 devido a uma dor aguda no joelho.

Desta vez, Francisco também não poderá participar nos tradicionais “exercícios espirituais”, um retiro que acontece todos os anos no início da Quaresma com a Cúria, os funcionários e a administração da Santa Sé.

Papa Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, depois que um surto de bronquite piorou e se transformou em pneumonia em ambos os pulmões. Esta é a ausência mais longa de Francisco desde o início do seu papado, em março de 2013. Os médicos do Vaticano não disseram quanto tempo pode durar seu tratamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-francisco-esta-em-condicao-estavel-informa-o-vaticano/

Papa Francisco está em condição estável, informa o Vaticano

2025-03-06