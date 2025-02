Rio Grande do Sul Onda de calor deve continuar no Rio Grande do Sul até a semana que vem

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Metsul desmentiu que Porto Alegre tenha sido a terceira cidade mais quente do planeta nessa terça-feira. (Foto: Freepik)

Sem trégua nos últimos dias, a onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul prossegue nesta quarta-feira (26). O sol aparece com nuvens na maior parte do Estado, ainda que intercalado com momentos de maior nebulosidade e com chuva forte em pontos isolados. Conforme a empresa Metsul, o motivo é uma massa de ar quente que deve permanecer sobre o mapa gaúcho até a semana que vem.

O sol da manhã e do começo da tarde elevará fortemente as temperaturas após um amanhecer com mínimas já elevadas. As máximas, porém, serão menores que as registradas ao longo da terça na maioria das cidades (exceto pelo Litoral Norte).

“Com mais umidade e o calor, áreas de instabilidade se formam durante o dia, sobretudo à tarde, por vários pontos do estado com chuva que será localmente forte e temporais isolados com raios, granizo e vendavais”, detalha texto informativo no site metsul.com.

Aumento de nebulosidade, pancadas de chuva e mesmo temporais isolados devem impedir um aquecimento maior na quinta-feira em várias cidades gaúchas, mas o calorão continuará. Já na sexta, mesmo com previsão de chuva isolada para várias regiões, o calor volta a aumentar em parte do Estado, com termômetros indicando acima de 35ºC em pontos da Grande Porto Alegre e dos Vales.

Essa terça-feira (25) foi marcada, mais uma vez, por dias escaldantes em diversas cidades gaúchas, com máximas acima dos 35ºC na maioria das regiões. Em alguns locais, os termômetros quase alcançaram os 40ºC, de acordo com dados de estações meteorológicas.

As máximas verificadas pela rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram de 39,4ºC em São Gabriel, 39ºC em Campo Bom, 38,7ºC em Rio Pardo, 38,4ºC em Santa Maria, 38,3ºC em Teutônia e São Borja, 38,2ºC em Camaquã, 38ºC em Pelotas, 37,9ºC em Uruguaiana, 37,8ºC em Santiago, 37,7ºC em Quaraí e Alegrete, e 37ºC em Dom Pedrito. Em Porto Alegre, chegou a 38,1ºC.

Fake news

A Metsul Meteorologia desmentiu em seu site a informação de que Porto Alegre foi a terceira cidade mais tórrida do planeta nessa terça-feira, supostamente perdendo apenas para Santiago del Estero (Argentina) e Ñeembucú (Paraguai). “O dia foi extremamente quente, mas a capital gaúcha está longe de figurar no topo da lista”, frisou a entidade.

Aliás, sequer teve a temperatura mas alta no próprio Estado, já que quase dez municípios do Interior registraram índices maiores. A Metsul atribuiu a informação errônea à consulta de um ranking do site timeanddate.com, que não é especializado em meteorologia.

(Marcello Campos)

