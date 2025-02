Rio Grande do Sul Governador gaúcho e o prefeito de Porto Alegre conhecem estratégias de cidade holandesa para lidar com enchentes

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Rotterdam é referência mundial em soluções urbanísticas de resiliência climática. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

As comitivas lideradas pelo governador gaúcho Eduardo Leite e pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, conheceram nessa terça-feira (25) as ações contra enchentes realizadas em Rotterdam, na Holanda. Com um histórico de destruição quase completa na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a cidade portuária se reinventou e hoje é referência internacional em adaptação climática.

O roteiro incluiu uma visita às famosas “praças d’água”, espaços públicos multifuncionais que servem como áreas de lazer em dias secos e como bacias capazes de reter até 1.800 metros-cúbicos de água da chuva durante precipitações intensas, aliviando assim o sistema local drenagem.

Outro destaque na programação foi parque Dak, com mais de 1 quilômetro de extensão. Construído sobre um dique, o espaço combina área verde, desenvolvimento comercial e proteção contra cheias. Trata-se de um exemplo urbanístico de como infraestruturas desse tipo podem ser integradas à paisagem das metrópoles.

Como várias outras cidades do país europeu, Rotterdam possui 80% de seu território abaixo do nível do mar. Essa característica exigiu, ao longo dos anos, sua transformação em fator de inovação e desenvolvimento sustentável. Depois o grupo gaúcho conheceu de perto uma central de monitoramento que analisa dados meteorológicos, níveis de água e capacidade da infraestrutura para antecipar riscos e coordenar respostas a catástrofes naturais.

Retorno

A missão oficial prossegue até esta quarta-feira (26), nas cidades de Amersfoort e Amsterdam. Eduardo Leite deve retornar a Porto Alegre no mesmo dia, ao passo que Sebastião Melo ainda tem agendas previstas até sexta (28). Ambos viajam a convite do governo holandês, em missão organizada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil e pelo Netherlands Business Support Office (NBSO).

(Marcello Campos)

