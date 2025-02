Rio Grande do Sul Gestão do governo gaúcho durante as enchentes recebe menção honrosa em evento nacional

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Premiação foi realizada durante conferência na sede da Bolsa de Valores brasileira. (Foto: Iuri Müller/Serg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A gestão do governo do Rio Grande do Sul durante as enchentes de maio do ano passado foi premiada em São Paulo, nesta semana, com menção honrosa à Secretaria Estadual da Reconstrução Gaúcha (Serg). O reconhecimento se deu durante a conferência anual da plataforma P3C na sede da B3, a Bolsa de Valores brasileira.

Na pauta do evento, parcerias público-privadas (PPP), concessões e investimentos em infraestrutura no Brasil. Participaram gestores de ambas as esferas, ministros e representantes de administrações municipais e estaduais.

“O destaque recebido na conferência da P3C é um reconhecimento importante por todo o trabalho que o governo realizou desde maio do ano passado, com vários projetos de infraestrutura concentrados na reconstrução do Estado”, ressalta Gabriel Fajardo, secretário em exercício da Serg.

Nessa terça-feira (25), segundo e último dia do evento, foram realizadas novas rodadas de discussão. A Serg – com espaço próprio no evento – participou do painel “Viabilidade em PPPs Municipais”, sendo representada por Fajardo. Ele apresentou material de divulgação sobre os projetos do Executivo gaúcho.

Saiba mais

A plataforma P3C tem por objetivo tornar o ambiente de negócios mais previsível e seguro para os investidores, com base em critérios ambientais, sociais e de governança. “Criamos uma comunidade dinâmica que conecta os protagonistas do setor, proporcionando espaços de integração e fomentando conexões estratégicas”, diz o site p3c.com.br.

O evento contou com quase 1,3 mil participantes, atraídos por uma programação de 32 painéis e mais de 17o palestrantes distribuídos em nove palcos simultâneos. Foi abordada uma ampla gama de temas setoriais e transversais, tais como transporte, mobilidade urbana, energia, política, aspectos sociais, desenvolvimento econômico, turismo e meio ambiente, além de descarbonização, setor financeiro e de seguros, riscos e reequilíbrio.

(Marcello Campos)

