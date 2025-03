Saúde Ondas de calor podem acelerar o envelhecimento; entenda

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ocorrências de calor extremo, intensificadas pelas mudanças climáticas, podem acelerar o envelhecimento a nível molecular de adultos com mais de 56 anos. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ocorrências de calor extremo, intensificadas pelas mudanças climáticas, podem acelerar o envelhecimento a nível molecular de adultos com mais de 56 anos, segundo um novo estudo publicado na revista científica Science Advances no último dia 26. A situação pode gerar uma série de efeitos para a saúde em longo prazo. Os achados reforçam a necessidade de as cidades se adaptarem a uma nova realidade climática.

“Nosso estudo encontrou uma associação significativa entre bairros com mais dias de calor extremo e uma idade biológica mais avançada. Por exemplo, idosos que vivem em áreas com frequência elevada de dias de calor extremo (maior ou igual a 140 dias por ano) apresentaram até 14 meses a mais de envelhecimento biológico em comparação com aqueles que vivem em regiões com menos de 10 dias de calor extremo”, ressalta Jennifer Ailshire, autora sênior do estudo e professora de gerontologia e sociologia na University of Southern California (USC).

A idade biológica citada pela autora é uma medida que representa quão bem o corpo funciona nos níveis moleculares, celulares e sistêmicos. É diferente da idade cronológica, que é baseada na data de nascimento. Uma pessoa de 80 anos pode ter coração, músculos e pulmões comparáveis aos de alguém com 50 anos, por exemplo, indicando um organismo mais saudável. Por outro lado, ter uma idade biológica maior que a idade cronológica está associado a um maior risco de doenças e mortalidade.

O envelhecimento biológico, segundo Jennifer, foi observado mesmo após ajustes para fatores individuais, como tabagismo, consumo de álcool e prática de atividade física. “Em outras palavras, duas pessoas com hábitos de saúde parecidos podem envelhecer em ritmos diferentes apenas por conta do local onde moram”, resume.

O estudo cita que a exposição ao calor intenso pode induzir mudanças na metilação do DNA (DNAm), um processo que regula a expressão genética. Pesquisas feitas em camundongos sugerem que essas alterações são capazes de desencadear respostas inflamatórias, comprometer funções celulares e afetar órgãos como o coração e os músculos.

Para a realização do estudo, as pesquisadoras analisaram amostras de sangue de mais de 3.600 estadunidenses acima dos 56 anos, a partir de dados do Health and Retirement Study. O banco de dados também inclui informações sobre os chamados relógios epigenéticos, utilizados para estimar a idade biológica, que foram calculados a partir dessas amostras.

Em seguida, os dados foram vinculados a registros climáticos históricos para analisar quantos dias de calor extremo ocorreram na área de residência de cada participante ao longo de diferentes períodos.

“O impacto foi maior do que esperávamos”, destaca Jennifer. “A diferença encontrada, de 14 meses, é comparável aos efeitos do tabagismo e do consumo excessivo de álcool, ambos fatores de risco bem estabelecidos para o envelhecimento acelerado. Isso sugere que a exposição crônica ao calor pode ter um impacto significativo no processo de envelhecimento do corpo, assim como outros grandes fatores de estresse ambientais e de estilo de vida”.

Quanto à temperatura, o estudo seguiu as classificações do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS):

– Nível de cautela: entre 80°F e 90°F (26,7°C a 32,2°C);

– Nível de cautela extrema: entre 90°F e 103°F (32,2°C a 39,4°C);

– Nível de perigo: entre 103°F e 124°F (39,4°C a 51,1°C);

– Nível de perigo extremo: acima de 124°F (acima de 51,1°C). (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/ondas-de-calor-podem-acelerar-o-envelhecimento-entenda/

Ondas de calor podem acelerar o envelhecimento; entenda

2025-03-09