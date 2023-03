Geral ONG é acusada de prostituir adolescentes em Pernambuco

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

O dirigente da ONG foi preso em flagrante, junto a outros quatro homens e duas mulheres. (Foto: PC-PE/Divulgação)

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou na terça-feira (21) a descoberta de um esquema de prostituição de adolescentes comandando pelo presidente de uma ONG (Organização Não-Governamental) que funcionava no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O dirigente, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante, no último sábado, junto a outros quatro homens e duas mulheres. Duas adolescentes, de 14 e 17 anos, também foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento.

A operação, batizada de Pool Party, foi comandada pela Polícia Civil de Pernambuco e teve início a partir de uma denúncia anônima feita ao Ministério Público do Estado, no mês de fevereiro.

Bebidas alcoólicas e drogas

De acordo com o gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), delegado Darlson Macedo, as festas de prostituição ocorriam nos fins de semana na área interna do imóvel onde funcionava a ONG, que supostamente seria um centro de apoio para adolescentes. Segundo apurado durante as investigações, no local, os frequentadores pagavam R$ 50 para entrar e havia ainda a cobrança pelo consumo de bebidas alcoólicas, drogas e pelos programas. A polícia informou que as adolescentes circulavam seminuas pelas dependências da instituição.

“Tinha que ter uma referência para entrar. A casa era fechada, tinha muro muito alto, de três metros. Ninguém do lado de fora via o que acontecia dentro. Pagava-se R$ 50 e lá tinha adolescentes. Os clientes combinavam o valor do programa no local”, declarou o delegado.

Ainda segundo o delegado, com base nos interrogatórios, depoimentos, materiais apreendidos e escutas, a prática dos crimes de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente poderão ser comprovados. Todos estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O nome do responsável pela ONG não foi revelado.

A polícia também investiga se o presidente da ONG também abusava das jovens antes de colocá-las para fazer “programas”. “Isso ainda está sendo investigado, mas chegou até nós esse relato de que ele ‘experimentava’ as adolescentes”, afirmou o delegado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

