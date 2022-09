Porto Alegre ONG Parceiros Voluntários oferece cursos gratuitos de gestão para organizações do terceiro setor

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Atividades são voltadas para quem atende o público idoso em Porto Alegre. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Profissionalizar e fortalecer os processos de gestão das Organizações da Sociedade Civil (OSC) é, cada vez mais, um fator fundamental em busca da sustentabilidade para as causas sociais. Diante deste cenário, a ONG Parceiros Voluntários, com apoio do Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre – COMUI e o patrocínio da BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, oferece cursos de Fortalecimento de Organização da Sociedade Civil (FOSC).

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de fortalecer a gestão das OSCs que prioritariamente atendem ao público idoso de Porto Alegre (RS), oportunizando aos dirigentes e equipes dessas instituições conteúdos e ferramentas para aprimorar sua gestão e rotinas operacionais, contribuindo para a melhoria dos processos de mobilização de recursos para efetivação de suas missões.

A Parceiros Voluntários já qualificou centenas de lideranças sociais através de oficinas e capacitações gratuitas. Esta edição conta com turmas presenciais e remotas, em modalidade on-line. A sequência de qualificações foi planejada visando oferecer uma visão global de gestão e mobilização de recursos; entretanto, as inscrições são independentes, possibilitando que as organizações participem de quantas opções desejarem.

As formações são ministradas por consultores especializados em terceiro setor. Serão emitidos certificados para as organizações que atenderem os critérios de participação estabelecidos. Para mais informações sobre calendário, temas dos módulos e inscrição, acesse o site.

Capacitações

Oficina Tomada de Decisões

Aborda o processo de tomada de decisões, contribuindo para que os participantes sintam-se mais preparados para os processos decisórios.

Próxima turma: 29 e 30 de setembro

Carga horária: 8h/aula

Horário: 9h às 12h

Modalidade: on-line

Oficina Técnicas de Apresentação e Negociação com Patrocinadores

Esta oficina abordará estratégias e ferramentas para facilitar o processo de apresentar projetos e ideias para firmar parcerias por meio de apoios e patrocínios.

Próxima turma: 06 e 07 de Outubro

Carga horária: 8h/aula

Horário: 9h às 12h

Modalidade: on-line

Oficina Apresentação Institucional

Os participantes aprenderão como elaborar uma apresentação consistente e assertiva de sua organização para a captação de recursos.

Próxima turma: 10 e 11 de Outubro

Carga horária: 8h/aula

Horário: 9h às 12h

Modalidade: on-line

Capacitação de Elaboração de Projetos

Visa orientar e oferecer parâmetros relacionados à elaboração de propostas e projetos para procedimentos de chamamento público, em atendimento às regras e exigências estabelecidas em editais e orientações publicados pela Administração Pública. Esta capacitação, de caráter prático, irá orientar os participantes na construção de projetos alinhados ao Marco Regulatório.

Próxima turma: 14, 20, 21, 27 e 28 de Outubro

Carga horária: 20h/aula

Horário: 9h às 12h

Modalidade: on-line

