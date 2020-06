Porto Alegre ONG WimBelemDon faz quarta entrega de doações no Dia do Tenista

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Além de cestas, cada família receberá um cartão alimentação Foto: Rafael Bernardes/Divulgação Além de cestas, cada família receberá um cartão alimentação. (Foto: Rafael Bernardes/Divulgação) Foto: Rafael Bernardes/Divulgação

No dia do Tenista, em 9 de junho, o WimBelemDon fará, em menos de três meses, a quarta entrega de cestas básicas para as famílias dos 85 educandos atendidos pela ONG. As cestas são compostas por itens alimentícios e de higiene pessoal e residencial.

Além das cestas, cada família receberá um cartão alimentação no valor de R$ 60. O cartão (entregue pela segunda vez) pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais e serve para que as famílias complementem as cestas recebidas com produtos que julguem importantes nas suas refeições diárias. Esta é mais uma forma que o projeto achou para dar mais dignidade e autonomia para as famílias que atende.

Além desses itens, as famílias serão contempladas com produtos alimentícios doados pela Della Nonna Alimentos e pelo restaurante árabe Baalbek. Na parte lúdica do projeto, os educandos receberão kits para realizarem em casa atividades da Oficina de Cerâmica. Essa é uma das oficinas que são oferecidas semanalmente aos educandos e que tem tutoria de Ana Paula Nardi, voluntária do WimBelemDon.

Complementando a ação desse dia especial, o CRAS Extremo Sul (Centro de Referência em Assistência Social) receberá a terceira doação de cestas básicas, desta vez com 150 unidades contendo itens alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Órgão da prefeitura de Porto Alegre ligado a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), o CRAS é responsável por monitorar e auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social da região.

Essas doações são resultado da campanha de arrecadação de combate à Covid-19 realizada pelo WimBelemDon. A campanha virtual, que já conta com doações de mais de uma centena de pessoas e já recebeu a doação de Gisele Bündchen (através do fundo Luz Alliance, em parceria com a BrazilFoundation), contou no último mês com aportes de dois parceiros do WimBelemDon: Monte Bravo e Fundação BNP Paribas. Essas importantes contribuições têm permitido que a ONG amplie o seu apoio, abrangendo outras famílias da região através das doações ao CRAS.

O gerente de comunicação da ONG, Cristiano Santarem, relata que as doações do WimBelemDon já atingiram a marca de mais de oito toneladas de produtos doados para famílias da região do Extremo Sul de Porto Alegre, desde o início do período de distanciamento social.

Planejamento de ações

As ações traçadas pela equipe do WimBelemDon estão baseadas em uma pesquisa de monitoramento feita com as famílias dos atendidos. A pesquisa está na sua terceira rodada e tem servido para que os profissionais da ONG possam fazer uma análise da situação alimentar, emocional e de empregabilidade das famílias do projeto com o objetivo de traçar um panorama da situação das mesmas durante a pandemia.

Todas as atividades realizadas pelo WimBelemDon durante esse período podem ser conferidas no site wimbelemdon.com.br/covid-19. Acesse combatecovid.org/wimbelemdon e faça sua doação.

