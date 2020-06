Rio Grande do Sul Braskem inicia nova etapa de entrega de cestas básicas para Unidades de Triagem

4 de junho de 2020

Nesta fase, são entregues 516 cestas básicas Foto: Divulgação Nesta fase, são entregues 516 cestas básicas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Braskem iniciou nesta semana nova etapa de doações a 16 UTs (Unidades de Triagem). Nesta fase, são entregues 516 cestas básicas para cooperativas de Porto Alegre, Dois Irmãos, Esteio, Nova Santa Rita, Sapiranga e Triunfo.

No mês passado, a empresa já havia doado, para as mesmas unidades, 525 kits de alimentos e higiene. Os itens serão entregues aos representantes das cooperativas que irão distribuir entre os cooperados. As UTs fazem parte do Programa Ser +, iniciativa da Braskem que promove a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores das unidades de triagem de resíduos por meio do fomento ao desenvolvimento da cadeia de reciclagem nacional.

A ação faz parte de uma série de iniciativas lideradas pela empresa para apoiar a sociedade durante a pandemia. Em outra corrente de solidariedade, a Braskem entregou 8,7 mil kits com água sanitária, detergente e barras de sabão de coco e de glicerina para a comunidade de Montenegro, Nova Santa Rita, Triunfo e Rio Grande. Os produtos, doados para famílias socialmente vulneráveis dos municípios, beneficiaram cerca de 30 mil pessoas.

