Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança a Campanha do Agasalho 2020 com foco em roupas infantis e cobertores

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Governador destacou que as roupas doadas devem estar em boas condições Foto: Reprodução Governador destacou que as roupas doadas devem estar em boas condições. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Campanha do Agasalho do governo do Rio Grande do Sul foi lançada nesta quinta-feira (04), em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Neste ano, a prioridade é arrecadar roupas infantis e cobertores.

“O inverno está chegando, já tivemos algumas temperaturas mais baixas aqui em Porto Alegre e no Estado, e, mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Doar também é um ato de amor, e pedimos que os itens que forem doados estejam em boas condições”, declarou o governador Eduardo Leite ao apresentar a campanha.

Em 2020, além do frio, há a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Esse é o argumento da Campanha do Agasalho deste ano, que tem como tema “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade”.

“Trabalhamos bastante no tom da campanha, e ficou claro que não havia outro caminho que não fosse o da solidariedade. Pensamos em um formato que respeitasse as regras sanitárias e que permitisse que atingíssemos nosso objetivo”, detalhou a secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

Durante o processo de arrecadação, os itens vão para a Central de Doações da Defesa Civil e também para as prefeituras no interior, onde é feita a coleta, a triagem e a distribuição. O intuito da ação é atender pessoas em situação de vulnerabilidade quando as temperaturas estão mais baixas.

Uma vez que, costumeiramente, os hospitais gaúchos ficam movimentados no inverno devido ao crescimento da incidência de casos de doenças respiratórias, é importante manter a população aquecida. “Essas doenças vão demandar atendimento no mesmo sistema de saúde que está lidando com os casos de coronavírus. É importante reduzirmos os casos de outras doenças respiratórias para que não rivalizem na disputa por atendimento”, ressaltou o governador.

Devido ao modelo de distanciamento controlado adotado para controlar a transmissão do coronavírus, o Executivo lançou a campanha com uma novidade: pontos de drive-thru móveis e fixo, instalados para receber doações. A população pode começar a levar calçados, roupas e cobertores aos pontos indicados já a partir deste fim de semana.

O chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes, explicou que as pessoas que forem doar não precisarão sequer sair dos carros. “Teremos uma equipe preparada e devidamente equipada para receber as doações”, explicou.

Neste ano, a Campanha do Agasalho conta com o apoio do Grupo Zaffari, Sesc RS, Sindifisco RS, 99 App, Instituto Unimed, Farmácias São João e Panvel. Até o dia 30 de junho, a 99 irá subsidiar até metade do valor de corridas para pontos de coleta com drive-thrus.

Onde doar:

• Central de Doações da Defesa Civil do RS (av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre)

• Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo

• Grupo Zaffari (supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping e Moinhos Shopping)

• Unidades do Sesc

