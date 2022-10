Esporte Ônibus com torcedores do Flamengo é apedrejado a caminho do estádio do Corinthians

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Assustados, alguns flamenguistas desceram do ônibus com ferimentos leves. Foto: Reprodução/Twitter Assustados, alguns flamenguistas desceram do ônibus com ferimentos leves. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo foi alvo de ataque a caminho da Neo Química Arena, estádio do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo nesta quarta (12).

Janelas do veículo ficaram estilhaçadas por pedras atiradas por torcedores rivais. Assustados, alguns flamenguistas desceram do ônibus com ferimentos leves.

O incidente aconteceu pouco depois das 19h, próximo à estação de Arthur Alvim do metrô quando o ônibus passou perto de uma aglomeração de adeptos corintianos. Torcedores postaram nas redes sociais imagens com vidros quebrados.

Para este primeiro confronto decisivo, cerca de 2.800 ingressos foram disponibilizados para os torcedores do clube carioca.

Na madrugada desta quarta-feira, torcedores corintianos se reuniram em frente ao hotel em que a delegação do Flamengo ficou hospedado e promoveram uma queima de fogos a fim de atrapalhar a noite de sono dos atletas rivais. Nenhum incidente foi registrado durante o foguetório.

Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar para a segunda partida decisiva da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (19), no Maracanã. Para esse jogo, 3.800 bilhetes serão destinados aos torcedores paulistas.

