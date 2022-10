Esporte No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo ficam no empate sem gols

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Na próxima quarta (19), Corinthians e Flamengo voltam a se enfrentar no Maracanã. Foto: Gilvan De Souza/Flamengo Na próxima quarta (19), Corinthians e Flamengo voltam a se enfrentar no Maracanã. (Foto: Gilvan De Souza/Flamengo) Foto: Gilvan De Souza/Flamengo

Nada de gols na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Nesta quarta (12), na Neo Química Arena, Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0. Mesmo como visitante, o time de Dorival Júnior impôs seu ritmo de jogo, mas esbarrou em Cássio e no travessão. A equipe de Vitor Pereira, por sua vez, teve menos presença no campo ofensivo – como esperado -, mas não conseguiu sair do zero.

Na próxima quarta (19), Corinthians e Flamengo voltam a se enfrentar no Maracanã – que também receberá grande público. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Com o empate em São Paulo, quem vencer a finalíssima no Rio de Janeiro será campeão. Uma nova igualdade levará a decisão por pênaltis.

Nos 45 minutos iniciais da decisão, os times de Vitor Pereira e Dorival Júnior tiveram cautela. Depois de Gabi finalizar com perigo ainda aos 50 segundos de jogo, o Corinthians não fez a pressão esperada da equipe mandante. Pelo contrário, posicionou-se no campo de defesa, protegendo a área e sem se incomodar com a posse do Flamengo.

Assim, o primeiro tempo terminou com duas finalizações certas do Rubro-Negro: a melhor com Gabi, aos 29, após desarme na intermediária e enfiada de Pedro. Cássio saiu bem e defendeu. O Corinthians respondeu aos 35. Adson recebeu na direita, avançou e levou para o centro, encontrando Yuri Alberto na entrada da área. A finalização do atacante saiu à direita da meta defendida por Santos.

Antes do intervalo, o atacante ainda teria a grande chance até ali. Em erro de Léo Pereira, Yuri Alberto avançou, driblou David Luiz, mas foi travado por Thiago Maia na “hora H”. Assim, Santos defendeu fácil.

Um dos temores do Flamengo para esta partida se confirmou logo aos 21 minutos. João Gomes, ao cometer falta em Fagner, recebeu cartão amarelo. Como estava pendurado, será baixa no jogo de volta.

Sem mudanças de lado a lado, o cenário seguiu o mesmo após o intervalo: o Flamengo com a posse de bola e o Corinthians retraído. Contudo, as finalizações passaram a ser mais frequentes, pelo menos até os 15 minutos. Arrascaeta e Rodinei tentaram de um lado, Renato Augusto respondeu de outro – todos sem levar perigo ao adversário.

Aos 12, o time de Dorival não abriu o placar porque Cássio está com os reflexos em dia. Com paciência, o Flamengo trocou passes até Léo Pereira lançar para Everton Ribeiro, dentro da área. De cabeça, ajeitou de primeira para Gabi, que, entre os zagueiros, conseguiu finalizar, mas não forte o suficiente para superar o goleiro adversário.

A partir disso, a pressão foi rubro-negra. Aos 22, David Luiz fez o travessão de Cássio balançar em finalização de fora da área. Depois, Gabi também arriscou e a bola, desviada em Gil, saiu rente à trave.

Ficha técnica

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Ramiro) e Renato Augusto (Giuliano); Adson (Gustavo Mosquito), Róger Guedes (Matheus Vital) e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro (Fabrício Bruno) e Arrascaeta (Victor Hugo); Gabi (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

