Porto Alegre Ônibus de Porto Alegre terão passe livre neste sábado, “Dia D” de vacinação contra a gripe

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Procedimento será oferecido em 115 postos de saúde da Capital, das 9h às 17h. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Marcado para este sábado (6), o “Dia D” de vacinação contra a gripe terá 115 postos de saúde abertos das 9h às 17h em Porto Alegre para realizar o procedimento. Haverá passe livre nos ônibus do transporte coletivo, a fim para facilitar o deslocamento da população até as unidades, cujos endereços podem ser conferidos em prefeitura.poa.br.

A vacina usada na campanha atual combate três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B). Para adultos, o esquema é de dose única anual. Já as crianças menores de 9 anos, se estiverem fazendo a imunização para a gripe pela primeira vez, recebem duas doses, com intervalo de quatro semanas entre cada aplicação.

O procedimento é seguro sob o ponto de vista sanitário. Pode, inclusive, ser ministrado na mesma ocasião em que o indivíduo recebe dose contra covid ou outro imunizante.

Também proporciona eficácia comprovada na redução da possibilidade de agravamento do quadro de saúde em caso de contágio pelo vírus influenza. Isso vale sobretudo para quem possui fatores de risco como comorbidades.

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. Os sintomas podem ser confundidos com os do coronavírus.

Meta de cobertura

A meta do Ministério da Saúde é atingir uma cobertura vacinal de pelo menos 90% em cada grupo prioritário até o fim da campanha nacional, previsto para 31 de maio. Na capital gaúcha, esse contingente é de 717.025 indivíduos, contemplados de acordo com os seguintes critérios do Ministério da Saúde:

– Idosos (60 anos ou mais).

– Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos.

– Gestantes.

– Puérperas (mães que deram à luz até 45 dias atrás).

– Professores atuantes no ensino básico e superior.

– Moradores de comunidades indígenas e quilombolas, com idade a partir de 6 meses.

– Integrantes da ativa das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica).

– Pessoas com deficiência permanente.

– Indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

– Trabalhadores de serviços públicos e particulares de saúde, incluindo hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios etc.

– Profissionais de forças de segurança e salvamento (brigadianos, guardas municipais e policiais civis, rodoviários ou federais, bem como bombeiros).

– Funcionários do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso.

– Trabalhadores do setor portuários.

(Marcello Campos)

