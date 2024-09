Mundo ONU inicia vacinação contra a pólio em Gaza após primeiro caso em 25 anos

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Organização Mundial da Saúde confirmou no mês passado que um bebê ficou parcialmente paralisado pelo vírus da poliomielite tipo 2 Foto: Reprodução de vídeo . (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Nações Unidas, em colaboração com as autoridades de saúde palestinas, começaram a vacinar 640 mil crianças na Faixa de Gaza neste domingo (1º), com Israel e o Hamas concordando com breves pausas em sua guerra de 11 meses para permitir que a campanha prossiga.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) confirmou no mês passado que um bebê ficou parcialmente paralisado pelo vírus da poliomielite tipo 2, o primeiro caso desse tipo no território em 25 anos.

A campanha começou neste domingo em áreas do centro de Gaza e se moverá para outras áreas nos próximos dias. Os combates serão interrompidos por pelo menos oito horas em três dias consecutivos. A OMS disse que as pausas provavelmente precisarão se estender para um quarto dia e que a primeira rodada de vacinações levará pouco menos de duas semanas.

Crianças, escoltadas por membros de suas famílias, lotaram uma clínica administrada pela ONU na cidade central de Gaza, Deir Al-Balah, onde cerca de um milhão de pessoas estavam abrigadas, de acordo com autoridades palestinas.

Equipes médicas marcaram as crianças que receberam as gotas com uma caneta em seus dedos. “Vim à clínica da UNRWA hoje para vacinar minhas filhas contra a pólio e, se Deus quiser, não veremos mais nenhuma doença além das doenças que já estamos enfrentando. Espero que voltemos para nossas casas sãs e salvas”, disse Afnan Al-Muqayyad.

A poliomielite era apenas uma das muitas preocupações de Al-Muqayyad. “Doenças de pele são comuns, não há detergentes, os detergentes são muito caros e não podemos pagar por eles. Além disso, a comida é muito cara, tudo é caro, e o peso das crianças está caindo, elas estavam bem antes, mas agora estão ficando muito magras. Espero que Deus corrija as coisas”, disse ela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/onu-inicia-vacinacao-contra-a-polio-em-gaza-apos-primeiro-caso-em-25-anos/

ONU inicia vacinação contra a pólio em Gaza após primeiro caso em 25 anos

2024-09-01