Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

O momento de oração aconteceu durante o angelus dominical, na Praça São Pedro, no Vaticano Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco rezou, neste domingo (1º), pelas vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na última sexta-feira (30), na Zona Norte do Recife.

O momento de oração aconteceu durante o angelus dominical, na Praça São Pedro, no Vaticano. Todos os domingos, às 12h do horário local – 7h no horário de Brasília – o líder religioso vai até a janela do apartamento pontifício para rezar junto aos fiéis que aguardam na praça.

Na ocasião, o pontífice pediu conforto aos feridos e às famílias dos que perderam seus entes queridos no acidente, que deixou dois mortos e 25 feridos.

“Rezo pelas vítimas do acidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Recife, no Brasil. Que o Senhor Ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias”, disse o Papa Francisco.

O pronunciamento foi postado no perfil oficial de notícias do Vaticano em português no Instagram. Na publicação, o jornal “Vatican News” apontou que duas pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas e que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, cujo teto desabou na tarde de sexta-feira (30), é local da mais importante celebração religiosa do estado de Pernambuco. Localizado na Zona Norte do Recife, o Morro da Conceição arrasta mais de 1 milhão de fiéis, todos anos, para celebrar a santa.

A Festa do Morro, que acontece entre o fim de novembro e a primeira semana de dezembro, completa 120 anos em 2024. Todos os anos, mais de um milhão de devotos sobem as ladeiras e escadarias do bairro em direção à imagem de mais de três metros de altura e quase duas toneladas da mãe de Jesus.

2024-09-01