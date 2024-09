Porto Alegre Programa RS Qualificação abre inscrições nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O programa oferece 328 vagas distribuídas em seis cursos, gratuitamente Foto: EBC O programa oferece 328 vagas distribuídas em seis cursos gratuitamente(Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 14h desta segunda-feira (02), estão abertas as inscrições para interessados em participar do RS Qualificação. O programa oferece 328 vagas distribuídas em seis cursos, gratuitamente. As inscrições são on-line, por este site, e podem ser feitas até 27 de setembro, às 18h.

É exigido Ensino Fundamental incompleto (5º ano). Os classificados serão divulgados em 4 de outubro, e as aulas presenciais começam em 21 de outubro, na unidade do Senai da avenida Assis Brasil, 8.450. Consulte o edital publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre).

Cursos e vagas:

Instalações Elétricas (32)

Pintura de Obras (144)

Construção em Alvenaria (32)

Assentamento de Revestimento Cerâmico (32)

Montador de Sistemas de construção em gesso cartonado (44)

Pedreiro de Alvenaria (44)

Forma de acesso:

– Preenchimento de ficha de inscrição no prazo estabelecido;

– Classificação;

– Verificação da documentação do participante pelo Senai-RS;

– Formalização da matrícula, a ser realizada pelo Senair-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/programa-rs-qualificacao-abre-inscricoes-nesta-segunda-feira/

Programa RS Qualificação abre inscrições nesta segunda-feira em Porto Alegre

2024-09-01