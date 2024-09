Inter Inter estreia com vitória por 2 a 0 no Gauchão Sub-20

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

a Morada dos Quero-Queros, Gabriel Amaral e Dionathan marcaram para o Colorado e garantiram os três primeiros pontos na tabela Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Estreia com vitória! O Celeiro de Ases derrotou o Real SC, por 2 a 0, na tarde deste sábado (31), no primeiro jogo do Campeonato Gaúcho Sub-20. Na Morada dos Quero-Queros, Gabriel Amaral e Dionathan marcaram para o Colorado e garantiram os três primeiros pontos na tabela.

O Internacional começou a partida mantendo maior posse de bola, enquanto o Real adotava uma postura mais defensiva, fechando os espaços e dificultando as ações ofensivas do Colorado. Apesar do domínio, o Inter encontrou dificuldades nos primeiros minutos, com erros de passe no terço final que impediram a equipe de concluir as jogadas em gol.

Aos 15 minutos, o Inter chegou a balançar as redes com Victor Gabriel, após um cruzamento preciso na área. Ele subiu para cabecear e empurrou a bola para o gol, mas a arbitragem assinalou falta no goleiro adversário e anulou o lance. Aos 21 minutos, Pedrinho fez uma bela jogada pelo corredor esquerdo, invadindo a área e fazendo o passe para trás. Denis chegou batendo de primeira, e a bola, que tinha direção certa, foi desviada pela defesa, passando perto do gol.

Dois minutos depois, aos 23, Alexsandro arriscou de fora da área, da meia-lua, mas o goleiro adversário estava bem posicionado e fez a defesa no meio do gol, segurando o placar. O Inter continuou pressionando, e aos 38 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Pedrinho no segundo pau. Ele cabeceou com perigo, mas a bola saiu à direita do gol, levando perigo ao adversário.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Alexsandro voltou a criar uma grande oportunidade aos 42 minutos, quando fez uma bela jogada individual pela direita, soltando uma bomba que obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. Já aos 43, Marlon cruzou na meia altura, mas o goleiro conseguiu interceptar a bola antes que Gabriel Amaral pudesse finalizar.

Celeiro confirma vitória

Na volta do intervalo, o Inter não demorou a abrir o placar. Logo no primeiro minuto, em um cruzamento para a área, a bola sobrou no meio da área para Gabriel Amaral, que, de voleio, acertou um belo chute, marcando um golaço e colocando o Inter na frente.

A pressão colorada continuou, e aos 5 minutos, Kauã Barbosa fez um cruzamento rasteiro para a área. Dionathan apareceu livre no segundo pau e apenas empurrou para o fundo das redes, ampliando a vantagem.

