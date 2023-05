Tecnologia OpenAI lança aplicativo do ChatGPT para iPhone e promete versão para Android

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Aplicativo vai sincronizar conversas entre todos os dispositivos e terá recurso de reconhecimento de fala. (Foto: Reprodução)

O ChatGPT, robô conversador que viralizou nos últimos meses, ganhou um aplicativo para iPhone (iOS). Até então, a ferramenta estava disponível somente em uma versão para navegador.

A novidade foi anunciada nesta semana pela OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. A empresa afirmou que lançará em breve uma versão do robô para Android.

O novo aplicativo é gratuito e vai sincronizar as conversas entre todos os dispositivos. Ele também conta com um recurso de reconhecimento de fala, o que permite aos usuários enviar mensagens por meio do microfone do celular.

Assinantes da versão paga ChatGPT Plus têm acesso exclusivo ao GPT-4, nova versão do modelo de inteligência artificial que serve de base para o robô, além de acesso antecipado a novos recursos e tempos de resposta mais curtos.

ChatGPT-4 Browsing

Recentemente, o ChatGPT-4 ganhou uma nova habilidade: navegar na internet. A função chamada de browsing – que por enquanto está disponível apenas para assinantes do Plus – já é uma grande atualização no modelo de linguagem. Afinal, até agora, a ferramenta só respondia sobre assuntos ocorridos até setembro de 2021.

O que é o modo browsing?

Como o nome sugere, o browsing é o modo de navegação na internet do ChatGPT. Na prática, isso significa que o modelo de linguagem consegue interagir com a web para procurar informações atualizadas.

Ou seja, apesar de ele ter sido treinado até setembro de 2021, com essa nova ferramenta, a interface é capaz de conversar também sobre eventos recentes.

O que ele faz e não faz?

Agora que você sabe o que é o modo browsing, vamos explicar o que o ChatGPT consegue fazer na internet. De modo bem similar a um humano, a IA consegue: Incluir um termo de busca e especificar um intervalo de tempo; Clicar em resultados; Dar scroll na página; Citar partes do texto na página; Voltar para a página anterior; Abrir uma URL específica, que pode ser fornecida pelo usuário ou inserida pela própria IA quando ela já sabe qual página acessar.

Igualmente importante é saber o que ele não faz: Não interage com a internet em tempo real. Ou seja, ele não está conectado à internet o tempo inteiro, nem reage a eventos à medida que eles ocorrem; Não interage com páginas que exijam informações de login ou que tenham autenticação (por exemplo, CAPTCHAs); Não acessa “toda” a internet. Isto é, acessa uma quantidade de informações menor do que a de um mecanismo de busca em grande escala; Não interage com páginas de maneira dinâmica, como clicar em botões que alteram o estado de uma página ou preencher formulários com informações do usuário.

O ChatGPT usa o Google?

Não, o ChaGPT-4 não usa o Google ou o Bing como nós. Ele tem uma versão personalizada de um navegador para acessar informações disponíveis na internet.

Além disso, de forma semelhante a outros buscadores, o ChatGPT tem um algoritmo de ranqueamento para classificar os resultados e retornar os mais relevantes para gerar a resposta dele para o usuário.

Como a IA não interage em tempo real com os sites, ela não tem a capacidade de acessar ou recuperar informações que foram publicadas (ou atualizadas) após uma data de corte especificada. Ou seja, o banco de dados dela é mais estático do que aquele usado pelo Google ou similares.

