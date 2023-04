Porto Alegre Operação apreende óculos falsificados avaliados em R$ 17 mil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O estabelecimento comercial, que funciona como um bazar, não tem autorização para funcionar como ótica e acabou autuado pelos fiscais municipais Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 500 óculos falsificados foram apreendidos nesta quarta-feira (26), durante ação integrada da SMSEG (Secretaria Municipal de Segurança) e do Procon Porto Alegre. As mercadorias, avaliadas em R$ 17 mil, foram localizadas em uma loja da rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico.

O estabelecimento comercial, que funciona como um bazar, não tem autorização para funcionar como ótica e acabou autuado pelos fiscais municipais. No local, eram comercializados óculos com lentes escuras, para serem usados ao sol e com um acrílico transparente, similar às lentes de grau.

“Somente lojas credenciadas podem vender itens do gênero, uma vez que eles podem impactar negativamente na saúde da população. Embora o preço seja mais atrativo, estes materiais falsificados podem causar danos irreparáveis”, adverte o secretário de Segurança Adjunto, Comissário Zottis.

O proprietário da loja tem até 30 dias para apresentar defesa aos órgãos competentes. “Precisamos nos manter atentos para coibir ilegalidades, assim como a disseminação das falsificações”, frisa o diretor do Procon Municipal, Wambert Di Lorenzo.

Participaram da ação agentes da Guarda Municipal, da Diretoria-Geral de Fiscalização e técnicos do Procon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/operacao-apreende-oculos-falsificados-avaliados-em-r-17-mil-em-porto-alegre/

Operação apreende óculos falsificados avaliados em R$ 17 mil em Porto Alegre

2023-04-26