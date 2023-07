Brasil Operação Conjunta Ágata Sul apreende mais de 5 toneladas de drogas nas fronteiras do Sul do País

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 4 mil militares e agentes federais e estaduais realizam ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais Foto: 1º Sgt. Pires/CMS Cerca de 4 mil militares e agentes federais e estaduais realizam ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais. (Foto: 1º Sgt. Pires/CMS) Foto: 1º Sgt. Pires/CMS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em dez dias, a Operação Conjunta Ágata Sul apreendeu mais de 5 toneladas de drogas e 43 toneladas de produtos agropecuários ilegais nas fronteiras terrestres e marítimas da Região Sul do Brasil.

Segundo o Comando Militar do Sul, também foram apreendidos 12 veículos e seis embarcações, além de redes de pesca, armas e munições. O prejuízo total ao crime organizado é estimado em aproximadamente R$ 10 milhões. O balanço foi divulgado na terça-feira (11).

Durante a operação, cerca de 4 mil militares e agentes federais e estaduais realizam ações de combate a crimes transfronteiriços e ambientais. Segundo o Exército, “além de reprimir a ocorrência de ilícitos transfronteiriços, como tráfico de drogas, de armas, de pessoas, descaminho e crimes ambientais, a Operação Conjunta Ágata Fronteira Sul reforça a presença do Estado na faixa de fronteira”.

Neste ano, de forma inédita, a Operação Ágata Conjunta Sul é realizada simultaneamente com os Exércitos do Paraguai e do Uruguai, de forma que as mesmas ações realizadas no Brasil ocorrem na região de fronteira dos países vizinhos.

O controle da operação é realizado diretamente do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, onde está montado o Comando Conjunto Sul, responsável por receber e coordenar todas as ações da Ágata em tempo real.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/operacao-conjunta-agata-sul-apreende-mais-de-5-toneladas-de-drogas-nas-fronteiras-do-sul-do-pais/

Operação Conjunta Ágata Sul apreende mais de 5 toneladas de drogas nas fronteiras do Sul do País

2023-07-12