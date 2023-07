Rio Grande do Sul Indígenas em situação de insegurança alimentar recebem doações no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Mais de 8 mil famílias das etnias Charrua, Kaingang e Guarani serão beneficiadas com as doações de alimentos Foto: Divulgação Mais de 8 mil famílias das etnias Charrua, Kaingang e Guarani serão beneficiadas com as doações de alimentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) começou a entregar kits com alimentos para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar no Rio Grande do Sul.

Cada kit pesa 21,2 quilos e é composto por açúcar mascavo, arroz, farinha de milho, farinha de trigo, feijão, leite em pó integral, macarrão com ovos e linguiça mista defumada.

A ação, realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos.

Mais de 8 mil famílias das etnias Charrua, Kaingang e Guarani foram cadastradas para receber os alimentos fornecidos por agricultores familiares gaúchos. A operação emergencial terá quatro etapas até o fim deste ano, totalizando aproximadamente 33 mil kits doados aos indígenas em diversas cidades gaúchas.

“É mais um esforço da Conab para amenizar situações críticas que atingem as populações mais vulneráveis no nosso País. Adquirimos os alimentos para enfrentar uma emergência humanitária entre os indígenas gaúchos. Isso faz parte de uma definição do governo federal de recolocar a Conab como instrumento de enfrentamento à fome, seja para formular políticas, seja para executar políticas e ações emergenciais”, disse o presidente da Companhia, Edegar Pretto.

No total, serão investidos R$ 5,5 milhões nessa ação, que conta com o apoio da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), de prefeituras e do Mesa Brasil Sesc.

