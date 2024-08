Cláudio Humberto Operação da PF não inclui Rui Costa, que foi citado

Por Cláudio Humberto | 2 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia Rui Costa não foi incluído entre os 34 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quinta (1º) pela Polícia Federal, na investigação da compra respiradores durante a pandemia de covid-19. O governo de Costa, na Bahia, pagou R$ 48 milhões a Hempcare, empresa de derivados da maconha, por 300 respiradores que nunca foram entregues. A negociação se deu com o Consórcio Nordeste, grupo de governadores presidido por Rui Costa.

Até o pescoço

Bruno Dauster, ex-secretário de governo da Bahia, citou Rui Costa em depoimento à PF, em 2022. Disse que a compra tinha aval do chefe.

Maconha é o negócio

A dona da Hempcare, Cistina Costa Taddeo, fez acordo de delação autorizado pelo ministro Og Fernandes (STJ) e também citou Costa.

Amigão

Cristina até devolveu R$ 10 milhões da gatunagem. No depoimento da delação, ela contou que o intermediador se dizia amigo de Costa.

Não é comigo

A coluna procurou o chefe da Casa Civil de Lula, que, apesar de escolher não se manifestar, destacou que “não é alvo” da operação.

Janja é ‘espalhafatosa’, diz deputado Alberto Fraga

Para o deputado Alberto Fraga (PL-DF), a primeira-dama Janja é “espalhafatosa” e constrange os brasileiros quando se utiliza da condição de mulher do presidente para “dar carteirada”. Ele citou a exigência de que a petista tivesse honrarias de chefe de Estado na Olimpíada de Paris, apesar de primeira-dama não ser cargo público, nem posição de governo. “É lamentável, é vergonhoso isso”, afirmou Fraga, em entrevista ao podcast Diário do Poder, no Youtube.

Falta articulação

Fraga vê o governo fragilizado. “Só se mantém se o centrão apoiar”, diz ele, lembrando “grandes derrotas” sofridas por Lula no Congresso.

‘Gosta de aparecer’

“Falta postura” a Janja, segundo Alberto Fraga. “Essa senhora é escandalosa, ela é espalhafatosa, gosta de aparecer”.

Só com CPI

Em relação à possível convocação para “Esbanja” explicar os gastos em Paris na Câmara, Fraga acha que isso só seria factível em uma CPI.

Entra por um ouvido…

Ubiratan Sanderson (PL-RS) pediu ao presidente do TCU, Bruno Dantas, para investigar os ostentosos gastos públicos com a viagem da trupe de Janja a Paris. O deputado logo perceberá que prega no deserto.

Morosidade não é do TJ

O presidente Aprosoja-PI, Alzir Neto não criticou o Tribunal de Justiça e sim, como informou esta coluna, outras autoridades pela morosidade no combate ao roubo de terras alterando-se a geolocalização no Incra. Alzir fez as declarações ao jornalista Lucas Valença, para o Jornal de Brasília.

Lembra da pandemia?

O número de casos de covid está em um dos menores índices do ano, com pouco mais de 6 mil novas incidências na semana passada. Mas no total de 2024 já são mais de 640 mil casos em todo o País.

É ou não é?

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) foi massacrado nas redes sociais após publicação sugerir que estava liberado homem bater em mulher na Olimpíada ao citar uma atleta supostamente trans… só que não era.

Deu ruim

O mais novo desafeto do eleitorado bolsonarista é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), que, eleito na onda de Jair Bolsonaro, achou que seria uma boa ideia rasgar elogios ao presidente Lula.

Indefensável

Nem o “repetista” e líder de Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues (AP), topou bajular Nicolás Maduro, da Venezuela. Sem defender o indefensável, destoou do PT e questionou a eleição do ditador.

Pinóquio

José Medeiros (PL-MT) resume a passagem de Lula pelo Estado, “Ele mentiu e mentiu muito” ao fazer entrega de moradias. O deputado diz que Lula deixou um cemitério de casas sem terminar em outras gestões.

Só lacração

O deputado Zucco (PL-RS) criticou vídeo lacração Paulo Pimenta (Reconstrução do RS) sobre debate com Jair Bolsonaro. Diz que o ministro, que poderia estar ajudando, parece estar com tempo de sobra.

Pensando bem…

…tanto tempo Maduro acabou apodrecido.

PODER SEM PUDOR

Picolé de brasileiro

Choviam convites internacionais após a posse de Aldo Rebelo na presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE) nos anos 1980. Foi a Moscou, cujo governo, então soviético, não inspirava confiança ao militante do PCdoB. Rebelo via na turma do Kremlin uns revisionistas. Ao desembarcar, um solícito soviético insistiu para que ele vestisse casaco térmico. Camarada Aldo recusou, achando-se agasalhado, e ganhou a rua. Não deu um passo depois disso. Repentinamente, perdera todos os movimentos. A temperatura, em Moscou, estava a 39 graus negativos. O brasileiro, sob a insuficiente lã dos velhos agasalhos, parecia congelado. Solícito, o russo jogou sobre ele o feioso, porém eficiente, abrigo térmico. Aos poucos, o presidente da UNE foi recuperando a mobilidade. Aldo ficou devendo esse favor à camarilha revisionista soviética.

* Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

* redacao@diariodopoder.com.br

