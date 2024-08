Colunistas Sobrou para o Amorim

Por Leandro Mazzini | 2 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A partir da próxima semana, requerimentos de convocação da dupla Celso Amorim e Mauro Vieira vão chover nas Comissões de Relações Exteriores do Congresso Nacional. No Senado, Tereza Cristina (PL-MT) não esperou o fim do recesso e já apresentou dois. Na Câmara, opositores vão tentar colocar os dois na mesma mesa, só para ver o circo pegar fogo. Diante dos fatos que demonstram, de forma cada vez mais crível, que as eleições venezuelanas foram fraudadas antes, durante e depois do pleito, começaram as especulações palacianas em busca de um bode expiatório para limpar a barra de Lula da Silva, vendido no discurso: sobrou para Celso Amorim.

PL verticalizou

A verticalização nunca deu certo, mas o PL Mulher bateu pé e ordenou que o Partido Liberal não pode ter “coligação com partidos de esquerda” em nenhum município onde vai disputar eleição. E abriu canal para denúncias de correligionários contra eventuais alianças que desrespeitem a determinação. Michelle Bolsonaro está à frente disso.

Esquiou? Não derrape

A Câmara dos Deputados tem um (atento) núcleo sigiloso de técnicos parlamentares que passará a lupa na verba indenizatória de julho, o recesso parlamentar. É que a Casa já descobriu que muitos de seus inquilinos aproveitaram a folga para esquiar em Bariloche (Argentina) e no Valle Nevado (Chile).

Olho nos chineses

O Senado pretende realizar neste mês audiência pública para tratar da venda da AVIBRAS para um grupo chinês, a NORINCO, o que pode resultar em embargo dos Estados Unidos à exportação e ao uso de produtos de defesa americanos pelas Forças Armadas do Brasil. Os senadores Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC) e Mourão (Rep-RS), são os mais interessados no tema.

Faroeste revertido

O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu a multa de mais de meio bilhão de reais aplicada por um juiz da comarca de Formosa do Rio Preto a agricultores que propuseram acordo para pacificar a região, com o objetivo de encerrar os conflitos de terra que culminaram na Operação Faroeste. A decisão foi tomada pela juíza substituta Mariana Varjão Alves Evangelista. Os agricultores nem tinham sido intimados a depor.

Conexão segura

O Brasil registrou em 2023 aumento em todas as modalidades de violência contra a mulher, segundo dados do Anuário de Segurança Pública. Feminicídios tiveram alta de 0,8%, com 1.467 casos. O projeto Caminho Delas, da TIM em parceria com plataforma Mulheres Positivas, presta apoio àquelas em situação de risco nas 200 lojas da operadora, onde funcionários(as) capacitados(as) as acolhem para orientação.

(Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo – colunaesplanadadf@gmail.com)

