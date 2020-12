Polícia Operação da Polícia Civil combate a crimes de organização criminosa e jogos de azar no Rio Grande do Sul e mais dois Estados

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estão sendo cumpridas 95 ordens judiciais no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (15), a Operação Imperatore no combate a crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contravenções penais de jogo do bicho e jogos de azar. Estão sendo cumpridas 95 ordens judiciais no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, com o apoio das Polícias Civis do RJ e SP.

O líder da organização criminosa criou uma empresa em nome de familiares para proteger seu patrimônio, além de administrar outras empresas, uma delas no RJ, sem constar no quadro social. Há indícios de que essas empresas são usadas para lavar o capital.

Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, restrição de transferência de 24 veículos, indisponibilidade de nove bens imóveis em Porto Alegre, Xangri-lá e Rio de Janeiro e bloqueio de contas de 33 investigados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia