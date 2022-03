Polícia Operação da Receita Estadual mira grupo de empresas suspeita de fraude fiscal no Rio Grande do Sul

24 de março de 2022

Ao todo, 14 auditores-fiscais e dois técnicos tributários participaram da operação Foto: Receita Estadual/Divulgação

Um grupo de empresas que atua no setor calçadista é alvo de uma operação da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. A força-tarefa, deflagrada nesta quinta-feira (24), tem como objetivo coibir as fraudes fiscais no pagamento de ICMS e a concorrência desleal. As companhias atuam no ramo do varejo, entre a Região Metropolitana e o Litoral, e deve cerca de R$ 10 milhões aos cofres públicos

A investigação apura indícios de utilização de empresas “laranja” para a formação do grupo econômico, considerado fraudulento. Com o fracionamento das companhias, o faturamento é pulverizado.

Desta forma, torna-se possível a adesão ao Regime de Tributação do Simples Nacional. Se comprovada a fraude, os proprietários ficam sujeitos à exclusão do sistema e multa por infração qualificada, de 100% e juros.

Ao todo, 14 auditores-fiscais e dois técnicos tributários participaram da operação, que conta ainda com o apoio de agentes da Brigada Militar e da Delegacia de Pesquisa e Investigação da Receita Estadual.

A força-tarefa é decorrente de um novo modelo de fiscalização, que leva em consideração as 30 medidas propostas para a modernização da administração tributária gaúcha na chamada “Receita 2030”.

