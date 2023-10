Mundo Operação de repatriação já resgatou 701 brasileiros de Israel, diz o governo

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Possíveis novos voos de repatriação saindo de Israel estão sendo avaliados, segundo o Itamaraty. (Foto: FAB)

A operação Voltando em Paz já resgatou 701 brasileiros que estavam em Israel e pediram ajuda para deixar o país que está em conflito com o grupo terrorista Hamas, informou neste sábado (14) o governo federal.

Desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, quatro voos da Força Aérea Brasileira (FAB) saíram de Tel Aviv e desembarcaram no Brasil com os repatriados:

1º voo: 211 passageiros;

2º voo: 214 passageiros

3º voo: 69 passageiros

4º voo: 207 passageiros

O governo federal também informou que oito pets – três cães e cinco gatos – foram trazidos ao País nas viagens. Um novo voo de repatriação deve sair de Tel Aviv neste sábado e chegar ao Brasil na madrugada deste domingo (15).

De acordo com o MRE, 14 mil brasileiros viviam em Israel até o fim do ano passado. Os interessados em repatriação estão sendo acomodados conforme critérios de prioridade. Na madrugada desse sábado, desembarcou no Rio de Janeiro o quarto avião da FAB, com 207 passageiros e quatro pets.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O governo brasileiro orienta que os cidadãos que possuam passagens aéreas ou condições de adquiri-las embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben Gurion.

A guerra, que entrou no sétimo dia neste sábado, deixou pelo menos 3.515 mortos, sendo 2.215 palestinos e 1.300 israelenses. Como resposta a um ataque-surpresa realizado pelo Hamas, o Exército de Israel tem realizado bombardeios em territórios palestinos, sobretudo, na Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista.

Faixa de Gaza

O governo do Brasil está em constante negociação com autoridades do Egito para tentar retirar brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Um grupo de brasileiros, com cerca de 30 pessoas, se encontrava na cidade de Khan Younes, ao sul da Faixa. Antes, parte desse grupo estava abrigada em uma escola católica de Gaza, mas, diante do agravamento da situação no local – com a intensificação de bombardeios e a possibilidade de invasão de militares israelenses por terra – houve um deslocamento para Khan Younes.

Na cidade, que fica próxima à fronteira de Gaza com o Egito, o grupo está em um prédio de propriedade de uma família brasileira.

Os brasileiros aguardam autorização para atravessar a fronteira e entrar em território egípcio. Lá, a expectativa é de que sejam embarcados em voo da FAB para deixar a zona de conflito.

Um avião da Presidência da República foi cedido para essa operação. No entanto, ainda não há previsão de quando a travessia da Faixa de Gaza para o Egito será autorizada.

