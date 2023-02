Polícia Operação Figueiras prende dois em flagrante por tráfico de drogas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

A investigação iniciou há dois meses depois de uma prisão em Canoas, no final de novembro de 2022. Foto: Carlos Vogt/DCS A investigação iniciou há dois meses depois de uma prisão em Canoas, no final de novembro de 2022. (Foto: Carlos Vogt/DCS) Foto: Carlos Vogt/DCS

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (17), a Operação Figueiras para o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão num conjunto habitacional da Zona Sul de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas em flagrante e entorpecentes apreendidos.

A investigação iniciou há dois meses depois de uma prisão em Canoas, no final de novembro de 2022. Na ocasião, foram apreendidos 25kg de maconha, 4kg de cocaína e 3kg de crack. Com o avançar das diligências, foi possível apurar que o entorpecente apreendido na época pertencia a uma liderança do crime organizado, vinculada a uma facção que possui sede no Vale do Sinos.

Na Zona Sul de Porto Alegre, o indivíduo dominava o armazenamento e distribuição de drogas em um conjunto habitacional, inclusive expulsando moradores para utilizar imóveis como objeto de armazenamento de drogas.

Essa liderança do crime organizado atualmente cumpre pena na Penitenciária Estadual de Charqueadas (Pasc) e esteve envolvido em homicídios que ocorreram nos últimos anos na Capital, inclusive com decapitações e marcações de siglas das lideranças no corpo dos cadáveres dos rivais.

Antes de sua prisão o líder estava hospedado num resort de luxo fora do Rio Grande do Sul, sendo preso no local e permanecendo recluso até a presente data.

