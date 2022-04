Polícia Operação integrada de forças de segurança em Rio Grande busca reduzir índices de criminalidade na região

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Uma operação da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), aliada a forças de segurança do Estado, ocorreu na Penitenciária Estadual de Rio Grande na madrugada desta sexta-feira (8).

A operação, que contou com uma revista geral e com a remoção de 12 apenados, foi realizada com a participação do Grupo de Ações Especiais da Susepe (Gaes), além do Grupo de Intervenção Regional da 5ª Região (GIR-5), da Agência Regional de Inteligência Penitenciária (Aripen), da Divisão de Inteligência Penitenciária (Dipen) e de servidores da unidade prisional.

O diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP), Vagner Cogo, explica que a operação transferiu mandantes de homicídios. Conforme acertado com a Vara de Execução Criminal da região, acrescentou, os apenados estão sendo transferidos para diversas unidades do Estado.

Para a delegada penitenciária da 5ª Região, Deisy Vergara, o objetivo da revista geral “é contribuir com o trabalho que a Susepe desenvolve na cidade, integrada com outras forças de segurança, desde a primeira operação na penitenciária, em 15 de fevereiro, no intuito de diminuir os índices de criminalidade na região”.

O diretor da unidade, Marco Gonçalves, afirmou que “com as estatísticas de homicídio aumentando em Rio Grande, internamente, num trabalho de inteligência, foram identificados os apenados que são as lideranças mandantes da maioria desses crimes, os quais estão sendo deslocados para outras regiões”.

O superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, destacou que, “quando os agentes do Estado se unem na solução de um problema comum, a eficácia das intervenções é maior, provando que minorar os índices de criminalidade é possível, mais ainda quando o Judiciário e as forças de segurança do Executivo estão em consonância”.

O secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, enfatizou que essa intervenção é resultado do esforço de todas as forças de segurança do RS Seguro e vem sendo alinhada desde o início do ano, a partir de ações planejadas pelo governador Ranolfo Vieira Júnior para conter a alta da criminalidade em Rio Grande.

“Com um estratégico trabalho de inteligência, a Susepe contribuiu com o trabalho que culminou nesta revista geral, demonstrando nossa atuação sempre integrada para garantir mais segurança à sociedade gaúcha”, disse.

