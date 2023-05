Mundo Operação internacional prende 288 pessoas e fecha site de venda de drogas na dark web

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Dark web hospeda os conteúdos mais agressivos, como tráfico de drogas, exploração infantil e tortura. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Uma operação policial conjunta entre Brasil, Estados Unidos e mais sete países europeus, entre eles o Reino Unido, fechou um portal de venda de drogas na “dark web” — a parte oculta da internet — que resultou na prisão de 288 suspeitos — um deles no Brasil. Também foram apreendidos mais de 50 milhões de euros (R$ 275,9 milhões) em dinheiro e moedas virtuais.

Segundo a agência da União Europeia para cooperação policial — a Europol — alguns dos presos são considerados alvos importantes dentro da investigação feita em nove países, com base em informações de inteligência da Alemanha, que desmontou a estrutura do mercado ilegal conhecido como “Monopoly Market'”.

A operação internacional — chamada SpecTor — foi coordenada pela Europol e ocorreu simultaneamente, no Brasil, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Áustria, França, Suíça, Polônia e nos Estados Unidos, onde foi registrado o maior número de prisões — 153, ao todo. No Reino Unido, foram 55 detenções e na Alemanha 52 presos.

No Brasil, uma pessoa foi presa. A Polícia Federal informou que não participou da operação, que teve envolvimento das Polícias Civis do Distrito Federal e do Piauí, além do Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que houve apreensão de ecstasy no Brasil, além da prisão. Segundo a Europol, foram apreendidas 117 armas de fogo, além de 850 kg de drogas, incluindo anfetaminas, LSD e cocaína.

A operação foi um desdobramento das investigações que levaram à apreensão da infraestrutura criminosa da plataforma de vendas ‘Monopoly Market’ em 2021, executada pela polícia da Alemanha. A Europol compilou as informações de inteligência levantadas pelas autoridades alemãs que foram usadas como base para centenas de investigações conduzidas, em nível nacional, pelos países envolvidos.

Segundo a agência europeia, os suspeitos de tráfico presos na operação desta segunda também atuavam em outros portais de venda de drogas, o que amplia o escopo dos resultados da ação.

Dark Web

A Dark Web é alvo de diversas operações, porque é por lá por onde se comunicam e atuam cibercriminosos, por exemplo. É nessa parte da web que estão os conteúdos mais agressivos, desde aqueles associados a tráfico de drogas, exploração infantil, tortura e tantos outros, também alvos de investigações.

Ela é uma camada ainda mais oculta e perigosa que a deep web que conhecemos no Brasil. Recentemente, no País, um mercado da dark web publicou os dados de 2,1 milhões cartões de crédito e débito em comemoração ao primeiro ano do serviço clandestino.

O apelo dessa parte da internet está na dificuldade de identificação de seus usuários, que estão protegidos por poderosos domínios dificilmente rastreáveis e recheados de criptografia para proteção de dados.

