IBM vai suspender contratação para vagas que podem ser executadas por inteligência artificial

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Serão afetadas funções administrativas não voltadas para o cliente. (Foto: Reprodução)

O CEO da International Business Machines (IBM), Arvind Krishna, disse que a empresa pensa em interromper a contratação para cargos que acredita que poderiam ser substituídos por inteligência artificial nos próximos anos. Segundo ele, a contratação em funções administrativas – como recursos humanos –, por exemplo, será suspensa ou retardada. Essas funções não voltadas para o cliente totalizam cerca de 26 mil trabalhadores.

“Eu poderia ver facilmente 30% disso sendo substituído por IA e automação em um período de cinco anos”, declarou Krishna.

Isso significaria cerca de 7,8 mil empregos perdidos. Parte de qualquer redução incluiria a não substituição de funções desocupadas, informou um porta-voz da IBM.

Como as ferramentas de inteligência artificial capturaram a imaginação do público por sua capacidade de automatizar o atendimento ao cliente, escrever texto e gerar códigos, muitos observadores se preocuparam com seus impactos no mercado de trabalho.

O plano de Krishna marca uma das maiores estratégias de força de trabalho anunciadas em resposta ao rápido avanço da tecnologia.

Tarefas mais comuns, como fornecer cartas de verificação de emprego ou mover funcionários entre departamentos, provavelmente serão totalmente automatizadas, disse Krishna. Ele acrescentou que algumas funções de RH, como avaliar a composição e produtividade da força de trabalho, provavelmente não serão substituídas na próxima década.

Demissões

Atualmente, a IBM emprega cerca de 260 mil trabalhadores e continua contratando para funções de desenvolvimento de software e atendimento ao cliente. A empresa anunciou cortes de empregos no início deste ano, que podem chegar a cerca de 5 mil trabalhadores, uma vez concluídos. Ainda assim, Krishna disse que a IBM aumentou sua força de trabalho em geral, contratando cerca de 7 mil pessoas no primeiro trimestre.

Krishna, que é CEO da IBM desde 2020, trabalhou para focar a empresa centenária em software e serviços como nuvem híbrida. Ele se desfez de negócios de baixo crescimento, como a unidade de infraestrutura gerenciada Kyndryl e parte do negócio Watson Health. A empresa está atualmente considerando a venda de sua unidade meteorológica.

Sediada em Armonk, Nova York, a IBM superou as estimativas de lucro em seu trimestre mais recente devido ao gerenciamento de despesas, incluindo os cortes de empregos anunciados anteriormente. Espera-se que novas etapas de produtividade e eficiência gerem US$ 2 bilhões por ano em economia até o fim de 2024, disse o diretor financeiro James Kavanaugh no dia da apresentação do balanço da empresa.

Até o fim de 2022, Krishna disse acreditar que os EUA poderiam evitar uma recessão. Agora, ele vê o potencial para uma recessão “rasa e curta” no fim deste ano. Embora o forte portfólio de software da empresa, incluindo a Red Hat, unidade adquirida recentementet, deva ajudá-la a manter um crescimento estável, apesar do agravamento das preocupações macroeconômicas, escreveu Anurag Rana, da Bloomberg Intelligence.

