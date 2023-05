Mundo Tempestade de poeira nos Estados Unidos causa choque de mais de 70 carros e deixa seis mortos em meio a fogo

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Tempestade de poeira causou diversos acidentes. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma tempestade de poeira causou o engarrafamento de 70 a 90 automóveis em uma estrada ao sul da cidade de Springfield, em Illinois, nos Estados Unidos. O acidente deixou ao menos deis mortos e mais de 30 feridos. A polícia local informou que o engavetamento incluiu “aproximadamente 30 veículos comerciais e 40 a 60 carros de passageiros”, sendo que alguns deles ficaram em chamas.

Embora o ocorrido ainda esteja sendo investigado, as autoridades apontam que as causas tenham sido “os ventos excessivos que sopram terra dos campos agrícolas ao longo da rodovia, levando à visibilidade zero”.

O acidente se deu na rodovia Interestadual 55, nos sentidos norte e sul no Milepost 76, entre os condados de Sangamon e Montgomery, às 10h55 do horário local. Os feridos, conforme os policiais, têm entre 2 e 80 anos. Eles foram encaminhados a um hospital e têm desde ferimentos leves a risco de vida.

“Você nem conseguia ver. As pessoas tentavam desacelerar, outras não, e eu simplesmente fui atropelado. Havia tantos carros e caminhões com tanto ímpeto atrás deles”, disse Evan Anderson, de 25 anos, que estava na estrada no momento do acidente.

Imagens registradas nas redes sociais mostram alguns dos automóveis em chamas. Os vídeos mostram a poeira se misturando com o fogo.

Recomendação

A recomendação do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos é que os motoristas mantenham “as duas mãos no volante e diminuam a velocidade” caso passem por uma tempestade de poeira em uma estrada.

“Se o vento for forte o suficiente para impedir uma direção segura, fique no acostamento e pare, certificando-se de estar longe de árvores ou outros objetos altos que possam cair sobre o veículo. Fique no carro e ligue o pisca-alerta até o vento diminuir”, acrescentou.

Saiba mais

As tempestades de poeira, assim como as de areia, são causadas por temporais de chuva com ventos fortes que entram em contato com o solo seco, encontram resquícios de queimadas, poeira e vegetação em regiões por onde não chove há muito tempo. Com o impacto, esses detritos acabam criando um “rolo compressor” de sujeira que, segundo especialistas, pode chegar a 10 quilômetros de altura – a chamada tempestade de areia.

Os detritos que sobem ao céu e são carregados por esses ventos de no mínimo 40 quilômetros por hora têm entre 0,08 milímetro e 1 milímetro e, apesar de pequenos, podem causar muitos danos a casas e rede elétrica.

As tempestades de poeira e as tempestades de areia são muito similares e acontecem pelo mesmo motivo. O que muda é somente a grossura dos grãos em suspensão. Nas primeiras são encontradas partículas maiores de rocha, já as tempestades de poeira são formadas por partículas menores.

