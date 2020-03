Polícia Operação resulta na prisão de um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

A polícia apreendeu R$ 30 mil, ecstasy, pontos de LSD e 2 veículos. Foto: Divulgação/Polícia Civil A polícia apreendeu R$ 30 mil, ecstasy, pontos de LSD e 2 veículos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Operação Calypso, em Campo Bom, prendeu um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do RS. Também apreendeu R$ 30 mil, ecstasy, pontos de LSD e 2 veículos.

A investigação, segundo a Polícia Civil, durou cerca de três meses e partiu da apreensão de quase 14.200 comprimidos de ecstasy no fim de janeiro.

Casal é preso por tráfico de drogas na zona sul da Capital

Um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Restinga, zona sul da Capital, pela Polícia Civil, na sexta-feira (27). O flagrante, com apoio da Brigada Militar, foi realizado por agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico). Na ação foi apreendido cerca de 1kg de maconha, embalado em 500 porções prontas para venda.

Na abordagem, o homem tentou dispensar a droga e fugir, mas foi capturado pelos agentes. Conforme a delegada Caroline Jacobs, as drogas foram apreendidas em três locais distintos e muito próximos um do outro, sendo que todas eram embaladas iguais, caracterizando a mesma origem. As investigações prosseguirão para identificar a origem e o distribuidor da droga.

