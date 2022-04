Rio Grande do Sul Operação Semana Santa 2022 inicia nesta quinta-feira nas rodovias federais

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

O objetivo é de promover a segurança viária nos deslocamentos pelas rodovias federais Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Com o movimento nas estradas voltando à normalidade, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o período de Páscoa. Haverá incremento no número de policiais empregados e reforço nas ações operacionais, em especial nas de combate à embriaguez ao volante.

A Operação Semana Santa 2022, com início a 0h01 de quinta-feira (14) e término às 23h59 de domingo (17), será executada em todo o Brasil com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos pelas rodovias federais.

A PRF reforçará o efetivo em serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para proporcionar maior segurança aos usuários das rodovias. Além disso, direcionará as ações especialmente para locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes graves e maior fluxo de veículos.

O foco será a fiscalização das infrações que geram maior risco ou potencializam lesões graves e mortes em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas.

As ações de combate ao crime também serão reforçadas para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

A probabilidade é que haja aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas, em especial nas entradas e saídas da capital. Para os que forem viajar e buscam evitar trânsito mais intenso, recomenda-se fazê-lo nos dias e horários que seguem:

Ida:

até o meio-dia de quinta-feira (14):

após o meio-dia de sexta-feira (15).

Volta:

até o meio-dia de domingo (17);

na segunda-feira (18).

