Política Operações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União apontam prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Neste ano, foram realizadas 67 operações conjuntas entre PF e CGU.

O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, disse que 67 operações conjuntas realizadas neste ano em parceria com a PF (Polícia Federal) indicam que houve um prejuízo estimado de R$ 1,1 bilhão aos cofres públicos.

Segundo ele, entre as operações, 29 tiveram iniciativa na própria CGU, 29 na PF e nove no Ministério Público. Ao participar da live semanal do presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (15), Rosário afirmou que a Controladoria monitora atualmente contratos dos Estados e de 279 municípios, o que inclui todas as cidades com mais de 500 mil habitantes e com maior quantidade de recursos, além de todos os contratos do governo federal. “Está no radar. Todos os dias, a gente atualiza os dados”, destacou.

Ainda segundo o ministro, foram realizadas 39 operações conjuntas para apurar o desvio de recursos destinados especificamente ao combate à pandemia de Covid-19, que representam um prejuízo estimado de R$ 700 milhões. “É pouco perto do quantitativo de recursos repassados, mas a gente está acompanhando com olho atento”, afirmou.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, também durante a live, explicou que a CGU verifica possíveis indicativos de fraudes, comunica à Polícia Federal e se inicia um processo de análise de tudo o que está acontecendo.

