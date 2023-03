Rio Grande do Sul Operações prometem ampliar cerco contra facções criminosas em Canoas

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O objetivo das operações é impedir o avanço da criminalidade. (Foto: Guilherme Pereira/PMC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segurança pública de Canoas foi pauta de reunião entre o prefeito em exercício, Nedy Marques, e representantes da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (7), no Paço Municipal. O encontro confirmou que será ampliado o cerco contra as facções criminosas que agem no município. O número de mortes violentas registradas em Canoas, nas últimas semanas, motivou a participação dos integrantes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dirigido pelo delegado Mário Souza.

Operações de repressão à violência ocasionada pelo crime organizado estão no planejamento dos agentes. O objetivo é impedir o avanço da criminalidade e que os conflitos desses grupos criminosos não coloquem em risco a segurança dos canoenses.

O prefeito em exercício de Canoas, Nedy Marques, classificou a reunião como muito produtiva. “Discutimos o cenário da criminalidade e uma série de ações conjuntas que devemos realizar para reforçar a segurança na nossa cidade. Coloquei a nossa Guarda Municipal à disposição e vamos trabalhar para tirar do papel o projeto do cercamento eletrônico, que será muito importante tanto para qualificar o trabalho de inteligência quanto para coibir a prática de crimes”, disse Nedy.

A união de forças de segurança será uma das marcas das ações práticas em território canoense. “A integração entre a secretaria de Segurança, Brigada Militar e Guarda Municipal é importante para travar os índices, adotar estratégias para tomar terreno e buscar a prisão dos autores dos homicídios, assim como levar mais tranquilidade para a comunidade diretamente atingida pelas mortes”, disse o secretário de Segurança Pública, Marcelo Pitta.

Segundo o delegado Mário Souza, todo um aporte operacional e de inteligência da delegacia especializada está sendo colocado à disposição das autoridades policiais de Canoas. “Nós ouvimos a avaliação do prefeito do que está acontecendo e também apresentamos nosso diagnóstico. A primeira medida foi a criação da Operação Asfixia, que passa a contar com apoio da Guarda Municipal, em pontos principais onde ocorrem homicídios. E outras medidas, como operações especiais e o combate à lavagem de dinheiro para enfrentar e pressionar o crime organizado para que opte por não matar em Canoas”, disse. Além do diretor representando a Polícia Civil, ainda participaram os delegados Cristiano de Castro, Pablo Soares, Rafael Pereira e Thiago Benemann.

Gabinete na cidade

Outra novidade compartilhada durante reunião é a transferência temporária do diretor do setor de Homicídios da Região Metropolitana para Canoas. O delegado permanece despachando, ao longo de 15 dias, direto da delegacia da cidade, junto à equipe local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/operacoes-prometem-ampliar-cerco-contra-faccoes-criminosas-em-canoas/

Operações prometem ampliar cerco contra facções criminosas em Canoas