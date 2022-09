Economia Operadoras de celular podem ser multadas em até 50 milhões de reais caso não repassem desconto do ICMS ao consumidor

Decisão consta em medida cautelar editada pela Anatel, em vigor desde esta quinta-feira (22). (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão consta em medida cautelar editada na terça-feira (20) à noite pela agência. O texto foi divulgado nesta quarta (21).

Ainda falta a publicação no “Diário Oficial da União”, prevista para esta quinta (22), quando a medida deve entrar em vigor.

Entenda, ponto a ponto, a determinação da Anatel:

– A agência determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações – empresas como Claro, TIM, OI, Vivo, entre outras – o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas do ICMS, um imposto estadual.

– A determinação vem em razão da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS cobrada sobre serviços essenciais, como telecomunicações. O ICMS é um imposto estadual e, em geral, os estados cobravam alíquotas maiores.

Porém, o desconto oriundo da redução da alíquota ainda não foi repassado integralmente aos consumidores. Ou seja, segundo a Anatel, as empresas estariam recolhendo menos imposto, mas ainda não repassaram o desconto ao consumidor, obtendo uma vantagem “indevida”.

– O prazo para as empresas repassarem o desconto é de até 15 dias, contados a partir da publicação da medida cautelar no “Diário Oficial da União”. A cautelar deve ser publicada na edição desta quinta-feira (22) do DOU.

– Segundo a Anatel, as medidas deverão ser adotadas no prazo de até 15 dias, contados a partir da publicação no “Diário Oficial”, com efeitos retroativos à data da publicação da Lei Complementar.

– As empresas não poderão oferecer serviços adicionais no lugar do desconto. Segundo o conselheiro Emmanoel Campelo, da Anatel, oferecer serviços adicionais no lugar do desconto é irregular e não será aceito pela agência.

– A Anatel vai monitorar o cumprimento da decisão. Reclamações registradas nos canais de atendimento da agência também vão subsidiar esse acompanhamento, além das informações prestadas pelas empresas.

– O descumprimento das medidas pode resultar na aplicação de multa de até R$ 50 milhões, conforme prevê o regimento da agência.

– A medida cautelar não abrange todas as prestadoras de serviços de telecomunicações. A determinação não se aplica às empresas que optaram pelo regime tributário simplificado, o Simples Nacional, pois essas organizações já possuem carga reduzida e não foram atingidas pela Lei Complementar 194/2022.

– O desconto que o consumidor pode ter na sua fatura depende do tipo de serviço e plano contratado, além do Estado. Em geral e em média, o desconto pode ser de 10% a 11%, nos cálculos da Anatel. Mas, novamente, varia de consumidor para consumidor, alerta a agência.

Posição das operadoras

A Conexis, que representa as principais empresas de telecomunicações, disse que “sobre esse assunto de ICMS, as empresas estão respondendo de forma individual”. A reportagem procurou as principais prestadoras e aguarda retorno.

A Vivo disse, por meio de nota, que vai começar a repassar a redução do ICMS para o consumidor a partir deste mês de setembro.

A Oi informou que já está repassando a redução do ICMS. Só que, segundo a empresa, está incidindo na conta também a aplicação de reajuste de planos, que é feita anualmente.

Para a Claro, o repasse da queda no ICMS será aplicado após ajustes no sistema da empresa, uma vez que os estados baixaram o impostos em períodos diferentes e, com isso, a adaptação precisou de tempo.

