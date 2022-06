Operadores de drone afirmam que jogaram veneno no público de evento político de Lula em Minas Gerais

Um vídeo compartilhado nas redes sociais e em aplicativos de mensagens mostra a operação do drone que sobrevoou o evento político do ex-presidente Lula e do pré-candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) em Uberlândia (MG), na tarde de quarta-feira (15), e jogou sobre o público uma substância de forte odor.

Parte dos presentes chegou a classificar como urina, chorume e até fezes a substância espalhada pelo aparelho. Três homens foram presos em flagrante pela PM (Polícia Militar), mas acabaram liberados após assinarem Termos Circunstanciados de Ocorrência. Eles terão que comparecer ao Juizado Especial Criminal.

Um dos homens afirmou no vídeo que o drone estava jogando veneno nas pessoas. Em outro trecho da gravação, o operador do equipamento disse que já havia despejado “dois litros”. A polícia informou que eles não tinham autorização para operar o drone, que foi apreendido. O aparelho é utilizado em lavouras.

Segundo o trio, a substância com forte odor jogada no local do evento trata-se de um produto utilizado na lavoura, mas o nome não foi informado. Não há relatos de feridos.