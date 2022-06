Brasil Parcela de junho do programa Auxílio Brasil começa a ser paga

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa social do governo federal Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa social do governo federal. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A parcela de junho do programa Auxílio Brasil começou a ser paga nesta sexta-feira (17) aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1.

Os demais beneficiários receberão o dinheiro até o dia 30 deste mês, de acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. Em maio, o valor médio do benefício foi de R$ 409. Ao todo, foram pagos R$ 7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania.

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa social do governo federal.

Auxílio-gás

A Caixa Econômica Federal também iniciou nesta sexta-feira o pagamento de mais uma parcela do auxílio-gás, no valor de R$ 53. O dinheiro é depositado junto com os recursos do Auxílio Brasil. Os pagamentos prosseguem até o dia 30.

