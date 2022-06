Política “A Petrobras pode mergulhar o Brasil em um caos”, afirma Bolsonaro

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

O presidente ressaltou que o seu governo é contra qualquer reajuste nos combustíveis Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente ressaltou que o seu governo é contra qualquer reajuste nos combustíveis. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (17) que, em razão dos altos preços dos combustíveis, “a Petrobras pode mergulhar o Brasil em um caos”. Ele também voltou a criticar o lucro da estatal, que ultrapassou R$ 44 bilhões no primeiro trimestre deste ano.

“A Petrobras pode mergulhar o Brasil em um caos. Seu presidente, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo”, afirmou o presidente nas redes sociais. Um dos motivos da paralisação foi o alto custo do diesel em razão dos frequentes reajustes realizados pela Petrobras.

“O governo federal como acionista é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na Lei das Estatais”, declarou Bolsonaro.

