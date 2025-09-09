Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Oposição bolsonarista volta a desconfiar de Tarcísio de Freitas após anistia “esfriar” e exige mais empenho por Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Depois de uma semana de articulações em Brasília, Tarcísio (foto) cobrou nominalmente Motta a pautar a anistia. (Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

Os planos da oposição para a semana final de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) foram “por água abaixo”. O Partido Liberal (PL) não conseguiu convencer o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a colocar em votação a urgência do projeto da anistia. E, de quebra, o deputado pautou para esta quarta-feira (10) a votação da MP do governo que diminui a conta de luz e faz parte do pacote eleitoral do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse fracasso da estratégia bolsonarista fez com que os aliados do ex-presidente voltassem a desconfiar das reais intenções do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Depois de uma semana de articulações em Brasília, Tarcísio cobrou nominalmente Motta a pautar a anistia, durante ato na Avenida Paulista no último domingo (7), Dia da Independência do Brasil, mas o pedido não teve efeito. Agora, a oposição quer ainda mais empenho do governador pelo perdão a Bolsonaro para que ele prove sua lealdade e se consolide como herdeiro político para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

Nesta semana, Tarcísio permanecerá em São Paulo. Mas, na semana que vem, deve retornar à capital federal. O governador, nos últimos dias, subiu o tom contra o STF e chegou a falar em “tirania” do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista na Corte. Essa mudança repentina de postura, apesar de ter agradado ao bolsonarismo, não convenceu a todos, principalmente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O PL prometeu paralisar os trabalhos do Congresso e prejudicar a agenda do governo nesta semana, caso a anistia não avançasse, mas não contou nem com o apoio dos líderes do Centrão. Por isso, o partido de Bolsonaro vê como essencial que Tarcísio entre novamente na jogada.

A oposição também reconhece a dificuldade que enfrentará no Senado caso a anistia seja aprovada na Câmara. Como mostrou a Coluna do Estadão, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), relatou a pessoas próximas que ficou irritado com a cobrança pública feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante os atos do 7 de Setembro, sobre a anistia. De acordo com aliados, a pressão feita no palanque torna ainda mais difícil o apoio de Alcolumbre à pauta bolsonarista. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presidente da Câmara dos Deputados diz que não há previsão de pautar anistia e nem de definir o relator
Primeiras queixas de segurados do INSS sobre descontos sem autorização chegaram ao conhecimento da Controladoria-Geral da União em 2019
https://www.osul.com.br/oposicao-bolsonarista-volta-a-desconfiar-de-tarcisio-de-freitas-apos-anistia-esfriar-e-exige-mais-empenho-por-bolsonaro/ Oposição bolsonarista volta a desconfiar de Tarcísio de Freitas após anistia “esfriar” e exige mais empenho por Bolsonaro 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro, com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel