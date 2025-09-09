Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Mundo Polícia prende português que ofereceu € 500 por cabeça de brasileiro em Portugal

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Português mostra nota de €500 em vídeo onde pede cabeça de brasileiros. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu João Paulo Silva Oliveira, de 56 anos, que publicou vídeo onde oferece € 500 (R$ 3,1 mil) por cada “cabeça de brasileiro”, como mostrou o Portugal Giro.

A oferta de recompensa revoltou a maior comunidade estrangeira em Portugal, com cerca de 550 mil pessoas.

A PJ informou que o português foi “fortemente indiciado por ter difundido nas redes sociais um vídeo no qual incita à violência contra grupo de pessoas de determinada nacionalidade”.

“Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago € 500”, disse ele no vídeo.

O inquérito está com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, região de Aveiro, onde vive o português.

Segundo a PJ informou em comunicado, o vídeo oferecendo € 500 atenta “de forma bárbara contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros”, escreveu o órgão de segurança, continuando:

“Afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades”.

Segundo a PJ, o vídeo já estava sendo investigado quando “viralizou e mobilizou a opinião pública “provocando forte alarme social”, gerando denúncias.

“O detido, com antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio, vai ser apresentado à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação”, finalizou a PJ.

Relembre a reação dos brasileiros

Fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), Sônia Gomes informou que vai formalizar queixa. Brasileiros cobram investigação do Ministério Público.

— Mexer com brasileiro? Ele está ficando doido? Aqui, não. Zero tolerância — disse ela.

Juliet Cristino, do Comitê dos Imigrantes de Portugal (CIP), defendeu que haja uma investigação sobre o caso.

— Quem não se revolta? A polícia precisa fazer algo, porque é crime e discriminação. Aumenta a violência e depois vão culpar os imigrantes — afirmou Juliet.

Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, publicou em seu perfil no Instagram que o vídeo é a “expressão mais perversa, violenta e criminosa do discurso anti-imigração, do racismo e da xenofobia”:

Reações como as das ativistas se multiplicaram e a padaria onde o português trabalhava anunciou que teria demitido o funcionário xenófobo.

“Queremos deixar claro que a pessoa envolvida nos vídeos já não faz parte da nossa equipe. Não aceitamos nem compactuamos com qualquer forma de racismo”, informou a empresa. Com informações do portal O Globo.

