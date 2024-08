Mundo Oposição da Venezuela faz protestos contra proclamação de vitória de Maduro

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

A oposição contesta o resultado da eleição de domingo (28) Foto: Reprodução de TV (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Pessoas se reúnem em Caracas neste sábado (03) em protestos contra a proclamação de Nicolás Maduro como presidente reeleito da Venezuela segundo o conselho eleitoral do país. A manifestação da oposição foi convocada pela líder do grupo, María Corina Machado, em um vídeo na quinta-feira (1º).

A oposição contesta o resultado da eleição de domingo (28). Segundo os opositores, Edmundo González venceu com cerca de 70% dos votos. A líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, convocou a concentração deste sábado no país, em defesa do que chamou de uma “vitória histórica” nas eleições venezuelanas.

A convocação foi feita através de um vídeo, após ela divulgar a informação de que decidiu se esconder por temer pela sua vida.

“Vocês venceram, todos nós vencemos, a Venezuela venceu e agora vamos cobrar. Por isso devemos continuar firmes, organizados e mobilizados, com o orgulho de ter conseguido uma vitória histórica no dia 28 de julho e a consciência de que para cobrar também vamos até o final”, afirmou Machado.

“Vamos prestar homenagem a todos os heróis que afirmaram e defenderam a vontade do povo venezuelano no dia 28 de julho”, ela acrescentou.

Marchas do chavismo também devem acontecer

O governo de Nicolás Maduro apelou à “mobilização permanente” ao longo da semana. Na quarta-feira (31), Maduro disse, no Palácio Miraflores, diante de seus apoiadores: “No sábado, convido vocês à mãe de todas as marchas para celebrar a vitória da paz em Caracas”.

Na quinta-feira (1º), Diosdado Cabello, deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, após o anúncio de Machado, foi às suas redes reforçar o apelo ao chavismo. “[…] ‘la sayona’, de seu esconderijo, clama pela violência, devemos garantir a paz em todas as cidades da Venezuela, no sábado estaremos nas ruas como sempre. Venceremos!”, escreveu Cabello no X.

