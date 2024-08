Porto Alegre Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas intensas no início da semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

As informações são da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente Foto: PMPA/Divulgação (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil Municipal emitiu alerta preventivo em Porto Alegre entre segunda-feira (05), e a terça-feira (06), diante da possibilidade de chuvas pontualmente fortes e persistentes, rajadas de ventos e queda de granizo, com risco de alagamentos pontuais e elevação dos níveis em córregos, arroios e pequenos rios, mas sem grandes inundações.

Na segunda-feira, há risco de chuva pontualmente forte, com acumulados entre 25 e 40 milímetros por dia. Na terça-feira, a tendência é que as instabilidades sigam atuando, favorecendo os volumes entre 40 e 60 milímetros por dia na Região Metropolitana.

As informações são da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência, composta por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.

A Defesa Civil municipal orienta que a população observe alterações nas encostas, no caso de necessidade busque auxílio e abrigo temporário junto a parentes e amigos ou em estrutura disponibilizada pela prefeitura.

É importante abrigar-se em segurança, não transitar em locais sujeitos a alagamentos, inundações e deslizamentos durante o período do alerta, não enfrentar o mau tempo e manter-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

